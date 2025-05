Es gibt zwar kein Star Wars Battlefront 3, aber ein Fan-Projekt könnte fast dafür durchgehen

Die Macht ist mit der Community.

Alles, was uns von einem offiziellen Star Wars Battlefront 3 blieb, sind die Gerüchte um dessen Entwicklung und die sind spätestens seit 2021 ziemlich haltlos. Aktuell werden die Fan-Stimmen aber wieder laut, die nach einer Fortsetzung des Sternenkrieg-Shooters rufen. Die, die darauf antworten, sind allerdings nicht die Entwickler.

Star Wars Battlefront 3 als Fan-Mod

Während die Battlefront Classic Collection letztes Jahr nicht gerade für tosenden Jubel gesorgt hat, erfreut sich die Neuauflage von 2017 aktuell wieder großer Beliebtheit. Da kommt der Launch des Fan-Projekts gerade richtig, das die Action inoffiziell fortsetzen will.

Der Titel der Mod ist eindeutig: Star Wars Battlefront 3. Via Nexusmod könnt ihr euer Battlefront 2 (2017) in die inoffizielle Fortsetzung verwandeln. Aktuell befindet sich die Fan-Erweiterung noch in der Alpha, fügt dem Spiel aber bereits einige neue Inhalte zu:

Elf neue Helden, darunter Ahsoka Tano und Mace Windu

Elf neue Bösewichte, darunter Darth Revan und Darth Bane

Eine vierte Kampffähigkeit für jeden Charakter

Force Flips und höhere Geschwindigkeiten beim Fliegen

Neue Maps: Geonosis Arena, Mustafar und Coruscant

Die neuen Charaktere kommen zudem mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen. Für die Zukunft sind noch zahlreiche weitere Kämpfer geplant, die das Lineup bis auf über 100 Charaktere wachsen lassen soll.

Nicht der einzige Ersatz für Battlefront 3

Die neue Mod ist jedoch nicht der erste Versuch seitens der Fans ein Substitut für die fehlende Fortsetzung. Bereits seit 2018 befindet sich Battlefront 3 Legacy in der Community-Schmiede. Auch dieses Projekt nutzt Battlefront 2 als Grundlage, allerdings das Original von 2005. Die Mod verwendet dafür geborgene Assets von Free Radical Design, dem Studio, das zwischen 2006 und 2008 an Battlefront 3 arbeitete.

Dabei werden die Ära der Klonkriege und der Galaktische Bürgerkrieg bedacht, ein neues HUD ziert euer Interface und ihr könnt zusätzliche Maps spielen, darunter Coruscant, Cato Neimoidia, Bespin und Dantooine. Zudem sind neue Helden in allen Assault-Modi spielbar, wie beispielsweise Obiwan-Kenobi, Anakin Skywalker, Darth Vader und Boba Fett.

Dass sich Fans sehnlichst ein richtiges Battlefront 3 wünschen, steht außer Frage: Über Change.org haben sich bereits über 14.000 Stimmen für die Entwicklung ausgesprochen. Der Zeitpunkt der Aktion ist übrigens gar nicht mal so überraschend.

Kürzlich hat Battlefront 2 auf Steam einen zweiten Frühling erlebt. Nach dem Ende der gefeierten Andor-Serie verzeichnete Steam einen rasanten Anstieg in den Spielerzahlen. Als einziger moderner Multiplayer-Shooter im Star-Wars-Universum hat er sich einen Platz im Herzen der Hobby-Sternenkrieger erkämpft. Und daran erinnern sich gerade viele Spieler.