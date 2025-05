Andor: Habt ihr Folge 1 gut aufgepasst? Eine einzige Dialogzeile spoilert das Ende von Rogue One

Seinem Schicksal auf Scarif konnte Cassian Andor (Diego Luna) nicht entkommen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Andor ist genial - darüber dürften sich die meisten Fans der aktuell besten Star-Wars-Serie einig sein. Das haben wir Showrunner Tony Gilroy und seinem talentierten Team aus Autoren zu verdanken, die auf jedes noch so kleine Detail geachtet haben.

So zum Beispiel auch darauf, wie ein harmlos erscheinender Dialog genau genommen das Ende von Rogue One vorwegnimmt - und das bereits in der allerersten Folge von Andor.

Wie Andor in Folge 1 das Ende von Rogue One spoilert

Was genau wir damit meinen? In Episode 1 seiner Solo-Serie sucht Cassian Andor (Diego Luna) ein Bordell auf Morlana One auf. Dort hofft er, seine verschollene Schwester zu finden, denn im besagten Etablissement hält sich wohl eine Frau von Kenari auf - seinem Heimatplaneten.

An der Tür soll Cassian Waffen und Credits zurücklassen, denn die Barkeeperin erklärt ihm: Du bezahlst am Ende . Damit ist natürlich primär gemeint, dass erst beim Verlassen des Bordells abgerechnet und zur Kasse gebeten wird. Gleichzeitig ist der Satz aber auch als Metakommentar zu verstehen, wie Tony Gilroy gegenüber Backstory Magazine bestätigt.

Spoiler-Warnung, falls ihr Rogue One noch nicht gesehen habt!

Am Ende des Star-Wars-Films lassen Cassian Andor und Jyn Erso (Felicity Jones) auf Scarif ihr Leben, damit die Rebellen-Allianz an die Pläne des ersten Todessterns gerät. Ohne ihr Opfer hätte der Widerstand gegen das Galaktische Imperium bei der Schlacht von Yavin keine Chance gehabt.

Und auf dieses Opfer spielt eben der kurze Satz Du bezahlst am Ende an. Schon in einer der ersten Szene der Andor-Serie wollte Tony Gilroy bewusst etwas Foreshadowing betreiben, was besonders aufmerksamen Zuschauern natürlich aufgefallen sein dürfte.

Mittlerweile ist Andor offiziell beendet, denn mit Staffel 2 ist Schluss - eine dritte wird es nicht geben. Wer sich direkt danach nochmal Rogue One anschaut, der dürfte den Star-Wars-Film in einem völlig neuen Licht sehen und auf viele neue Details achten.

An Rogue One war ja auch Tony Gilroy maßgeblich beteiligt, nachdem Lucasfilm mit dem ersten Ergebnis von Regisseur Gareth Edwards nicht zufrieden war. Inwiefern Gilroy Rogue One gerettet hat, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.