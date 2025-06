Andor: Unsere Lieblings-Oma wäre um ein Haar in der Besenkammer gelandet

Die Andor-Autoren hatten ursprünglich nichts Gutes für das Großmütterchen im Krankenhaus im Sinn. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die Andor-Serie strotzt geradezu vor fantastischen Dialogen. Dafür müssen wir nur mal Luthen Rael (Stellan Skarsgård), Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) oder eben Faiza lauschen.

EH?!

Ihr fragt euch, wer Faiza ist? Dann enttäuscht ihr mich als Star-Wars-Fan. Natürlich ist damit das alte Omchen gemeint, die in den letzten drei Folgen von ganz Andor eine Schlüsselrolle spielt.

Denn ohne ihren heldenhaften (und eventuell nicht ganz freiwilligen) Einsatz wäre es Kleya Marki (Elizabeth Dulau) nicht gelungen, das vom ISB abgeriegelte Krankenhaus auf Coruscant zu infiltrieren. Und mit ihrem charmanten EH?! darf Faiza einen mindestens genauso ikonischen … Monolog zum Besten geben.

Die Oma musste doch nicht in die Besenkammer

Doch ursprünglich sollte Faiza ein anderes Schicksal blühen, das Andor-Fans auf die Barrikaden bringt. Mit Tom Bissell hat einer der Autoren der Star-Wars-Serie gegenüber Inverse enthüllt, dass Kleya das Großmütterchen in eine Abstellkammer schieben, die Tür verschließen sollte und dann einfach gegangen wäre. Eiskalt.

Der X-User Protocoldroid kommentiert dazu ganz passend: Kleya würde das niemals tun!

Offenbar haben auch die Verantwortlichen hinter Andor realisiert, dass das selbst für Kleya ein kleines bisschen zu hart gewesen wäre. In der finalen Fassung der letzten drei Folgen von Staffel 2 verschwindet Faiza dann nämlich doch nicht in einem Besenschrank. Stattdessen darf sie den Ausblick auf Coruscant durch ein Krankenhaus-Fenster genießen.

Welche galaktischen Abenteuer Faiza nach ihrem heldenhaften Auftritt in Andor im Star-Wars-Universum überlebt, ist aktuell nicht bekannt. Wer weiß: Vielleicht sehen wir sie in ihrer eigenen TV-Serie oder ihrem eigenen Kinofilm wieder? Der Fanliebling hätte es allemal verdient, denn die Andor-Granny erfreut sich unter Fans größter Beliebtheit.

Und natürlich wurde ihr längst eine offizielle Hintergrundgeschichte verpasst, worüber wir euch bereits hier aufgeklärt haben.

Mit Andor ist nach Staffel 2 übrigens Schluss - eine Season 3 wird es für die aktuell beste Star-Wars-Serie nicht geben. Ihr könnt dafür aber auf den Kinofilm Rogue One ausweichen, an dem Tony Gilroy ebenfalls massiv beteiligt war. Und dann folgt darauf natürlich die klassische Krieg-der-Sterne-Trilogie, die nach Andor in einem völlig neuen Licht erscheint.