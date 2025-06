»Es war das Beste für die Figur« - Selbst ein Andor-Star ist froh, dass wir ihn in Staffel 2 nicht wiedergesehen haben

Kino Loys Schicksal im Krieg-der-Sterne-Universum ist unbekannt. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

»Ich kann nicht schwimmen« waren die letzten Worte, die Star-Wars-Fans von Kino Loy (Andy Serkis) zu hören bekamen. Nach dem Ausbruch aus dem Gefängnis auf Narkina 5 in Folge 10 von Andor: Staffel 1 ging es für die Häftlinge ins kühle Nass, denn der einzige Fluchtweg führte über das Wasser.

In der zweiten Season tauchte Loy nicht mehr auf, und darüber ist besonders Schauspieler Andy Serkis froh. Dennoch bleibt bis heute offen, was mit dem Schichtleiter passiert ist.

Ein »heldenhaftes« Ende

In einem Interview mit Collider gab der 61-jährige Schauspieler preis, dass er eine Rückkehr seines Charakters nicht als gut befunden hätte. Konkret sagt er dazu:

Ich denke, dass es letztendlich das Beste für die Figur ist. Es war ein großartiger Handlungsbogen, mit einem sehr, sehr eindeutigen und heldenhaften Ende. Ich denke, in vielerlei Hinsicht wäre es schwierig, zurückzugehen, weil es eine Spur hinterlassen hat. Ich war so überrascht, wie emotional wirksam diese Figur war, und deshalb denke ich, dass es viel, viel besser ist, ihn in Narkina 5 auf sich allein gestellt zu lassen.

Für alle, die sich bis heute fragen, ob Loy denn überlebt hat: Es könnte sein. Bereits Anfang 2023 gab Showrunner Tony Gilroy wage an, dass »wir ihn zumindest nie sterben gesehen haben.« Serkis ist derweil weitaus optimistischer und äußerte sich wie folgt dazu (via ET Online):

Wenn er gesprungen wäre, wäre das sein Ende gewesen und er wäre von der Bildfläche verschwunden. Aber nein, er ist am Leben und [Kino] arbeitet an seinem nächsten Schritt.

Was dieser nächste Schritt ist, werden Fans wohl erst einmal nicht erfahren. Jedoch bleibt so viel Raum für eigene Interpretationen und wer weiß, vielleicht werden wir Loy eines Tages wiedersehen. Der Grund für das offene Ende von Loys Geschichte ist übrigens ziemlich simpel: Serkis Performance war bereits so gut, dass Gilroy nicht wusste, wie man das noch hätte toppen können. Der 68-jährige Regisseur befürchtete, dass er seine bisherige Leistung minimiert hätte.

In den sozialen Medien gab es übrigens scherzhafte Theorien darüber, dass Kino Loy als Snoke zurückkehren könnte. Immerhin wird der Oberste Anführer der Ersten Ordnung in Episode 7-9 ebenfalls von dem 61-jährigen Serkis verkörpert.

Wie sieht die Zukunft von Star Wars aus?

Auch wenn mit Andor nach der zweiten Season endgültig Schluss ist, stehen schon wieder zahlreiche neue Projekte an. Die Serie Star Wars Visionen geht bereits am 29. Oktober 2025 in die dritte Runde. Die Dreharbeiten für Ashoka: Staffel 2 sind bereits in vollem Gange und mit einer Veröffentlichung der neuen Folge ist vermutlich gegen Ende 2026 zu rechnen.

An der Film-Front starten The Mandalorian & Grogu am 21. Mai 2026 in ihr erstes Leinwand-Abenteuer. Regisseur Shaw Levy (Deadpool & Wolverine) arbeitet derweil an Star Wars: Starfighter mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Der Blockbuster soll am 28. Mai 2027 in den Kinos landen.

