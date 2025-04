Ihr wollt raven wie Mon Mothma? Den besten Song aus Andor gibt’s dank einem Fan jetzt auf YouTube

Die Chandrila-Hochzeit in Andor: Staffel 2 sieht nach einem großen Spaß aus - sofern ihr nicht Mon Mothma heißt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wenn auf Chandrila eine Hochzeit gefeiert wird, dann so richtig. Stolze drei Tage lang hauen sich die Gäste die Hucke voll und tanzen entsprechend motiviert zu wilden Techno-Beats durch die Gegend. So auch Mon Mothma in Staffel 2 von Andor, die eigentlich nichts zu feiern hat - doch später dazu mehr.

Unter Star-Wars-Fans hat die musikalische Untermalung einer Schlüsselszene für große Begeisterung gesorgt. Denn die zweite Season von Andor bringt dabei einen Song zurück, den wir längst aus Staffel 1 der besten Krieg-der-Sterne-Serie kennen.

Niamos!

Das gute Stück hört auf den Titel Niamos! und ist damit nach dem Planeten benannt, wo das Lied zum ersten Mal erklingt. Der dafür verantwortliche Künstler hört übrigens auf den Namen Nicholas Britell und sein Werk könnt ihr ganz offiziell auf YouTube anhören.

Mit einer Laufzeit von 1:13 Minuten fällt die fairerweise recht kurz aus. Zu kurz, wenn es nach vielen Andor-Fans geht, die es gerne Mon Mothma gleichtun würden. Deswegen hat sich ein Künstler namens Jeremy Brauns daran gemacht, eine etwas längere Cover-Version zu erstellen und die ebenfalls auf YouTube und Spotify zu teilen.

Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen entsprechenden Disco-Bot, um das 4:04 Minuten lange Cover von Niamos! vorlagengetreu zu zelebrieren!

Tanzen, um nicht schreien zu müssen

Doch was hat die schon jetzt ikonische Szene um Mon Mothmas Tanz in Staffel 2 von Andor zu bedeuten? Dazu hat sich die Schauspielerin Genevieve O’Reilly persönlich in einem Interview mit TV Line geäußert.

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern zu den Folgen 1-3 der neuen Season gewarnt!

Über die ersten drei Episoden der zweiten Andor-Staffel hinweg jongliert Mon Mothma die Hochzeit ihrer Tochter Leida (Bronte Carmichael) und die anhaltende Planung der Rebellion gegen das Imperium. Und Letzteres bringt ausgerechnet ihr alter Schulfreund Tay Kolma (Ben Miles) in Gefahr, der kalte Füße bekommt.

Weil Tay das Risiko, dem er sich selbst aussetzt, unterschätzt hat, will er sich jetzt jedoch rausziehen. Mon zieht auf Tays Bitte sogar ihren Gast und Mitverschwörer Luthen Rael (Stellan Skarsgård), der nur eine pragmatische Lösung vor Augen hat: Damit die Rebellion weiterlebt, muss Tay Kolma sterben.

Folge 3 endet unmissverständlich mit einer Szene, die geradezu aus einem Mafia-Film stammen könnte: Auf das Geheiß von Luthen chauffiert Cinta (Varada Sethu) Tay nach Hause, wo der Bänker aber definitiv nicht ankommen wird. Mon selbst realisiert nun endlich, was es für sie und ihre Liebsten bedeutet, Teil einer Revolution zu sein. Dazu verrät die Mon-Mothma-Darstellerin:

[Andor-Showrunner] Tony Gilroy stellt in diesem Moment heraus, wie es aussieht, in diesem goldenen Käfig von Chandrila gefangen zu sein - auf dieser Hochzeit mit wunderschöner Architektur und extravaganten Kostümen. Luthen hält [Mon] den Spiegel vor und führt ihr eine sehr brutale Realität vor Augen, dass es mit Tay keine losen Enden geben darf. Es ist ein wirklich interessanter Moment, weil kaum etwas gesagt wird. Trotzdem wird zu verstehen geben, dass man zu einer stillschweigenden Übereinkunft gekommen ist. Und das ergibt für diese Frau so viel Sinn, die natürlich auch selbst Blut an ihren Händen hat.

Tony Gilroy persönlich fasst die Schlussszene mit Mon Mothma mit den folgenden Worten zusammen:

Sie versteckt sich [auf der Tanzfläche]. Sie tanzt, um nicht schreien zu müssen.

Staffel 2 von Andor ist mit gleich drei Episoden bei Disney Plus gestartet und am kommenden Mittwoch folgen die nächsten drei. Danach ist mit der Star-Wars-Serie Schluss, die für viele das Beste ist, was in den letzten Jahren Disneys Sternenkrieg hervorgebracht hat. Tony Gilroy selbst wird sich dann anderen Projekten widmen.