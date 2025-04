»Das beste Meme von ganz Star Wars« - ein kurzer Moment aus Andor: Staffel 2 ist für Fans schon jetzt legendär

Das spektakulärste Duell von ganz Star Wars spielt sich nicht auf Mustafar oder dem Todesstern ab, sondern in Syril Karns Apartment auf Coruscant. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Staffel 2 von Andor ist gerade erst angelaufen und sorgt unter Krieg-der-Sterne-Fans für ordentlich Gesprächsstoff. Bei einem Punkt dürften sich die meisten aber einig sein: eine ganz bestimmte Szene um Syril Karn (Kyle Soller) versprüht pures Meme-Potenzial!

Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt! Habt ihr Folge 1-3 von Andor noch nicht gesehen, holt das schleunigst nach. Immerhin bekommt man eine so gute Star-Wars-Serie nicht alle Tage.

14:06 Andor: Der offizielle Story-Recap bereitet euch optimal auf von Staffel 2 vor

Autoplay

So wie Syril geht's uns allen

In den ersten drei Folgen von Staffel 2 enthüllt Andor: Nach den Geschehnissen der ersten Season sind Syril Karn und Dedra Meero (Denise Gough) tatsächlich ein Paar, das gemeinsam in einer Wohnung auf Coruscant lebt. Na wenn sich da mal nicht zwei gefunden haben …

Episode 3 Ernte beleuchtet dabei die Dynamik zwischen Syril und Dedra, die durch einen Besuch von Syrils Mutter Eedy Karn (Kathryn Hunter) auf die Probe gestellt wird. Tatsächlich handelt es sich um das erste Treffen zwischen Dedra und Eedy. Wer hätte gedacht, dass es dabei zu einem der spannendsten Showdowns von ganz Star Wars kommt?

Schon als Eedy in der Türschwelle steht, entsteht eine bedrohliche Atmosphäre, die selbst Darth Vader einen kalten Schauer den Rücken hinunterjagen würde. Eedy und Dedra liefern sich einen wilden Schlagabtausch von passiv-aggressiven Kommentaren, bei dem wir genau wie Syril am liebsten im Boden versinken würden.

Syril selbst ist dem Duell seiner beiden Mommys (wie es Reddit-User StarWarssssssssssss passend auf den Punkt bringt), nicht gewachsen und stürmt aufgebracht aus dem Zimmer. Er kommt allerdings nicht weit und versinkt deprimiert und frustriert in seinem Bett - sehr zur Belustigung und Begeisterung der Andor-Zuschauer.

Auf sozialen Netzwerken gibt es allerlei Reaktionen von Star-Wars-Fans, die ihre neueste Meme-Vorlage mit offenen Armen empfangen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der eigentliche Höhepunkt kommt aber erst noch, als Dedra in den Verhör-Modus einer imperialen Offizierin schaltet und Eedy in den metaphorischen Boden stampft. Das sorgt dann dafür, dass sich Syrils Mutter tatsächlich wie ein normaler Mensch verhält und zeigt, wie weit Dedra für ihren Partner geben würde.

Da soll noch jemand behaupten, in Star Wars gäbe es keine Romantik.

Nur drei Dialogzeilen für eine ganze Vorgeschichte

Übrigens wird Andor nicht ohne Grund als beste Star-Wars-Serie gehandelt und natürlich dient die Szene ebenso dazu, dass wir mehr über Dedra Meeros Vergangenheit erfahren. Dass die ISB-Offizierin in einem Waisenhaus und ohne die Liebe einer Mutter aufgewachsen ist, erklärt in nur wenigen Dialogzeilen, wie sie zu einem so gefühlskalten Instrument des Imperiums werden konnte.

Dazu meint Denise Gough im Interview mit EW:

Bevor ich für Andor unterschrieben hatte, wusste ich, dass Dedra eine sehr, sehr harte Erziehung genossen hatte und von klein auf indoktriniert wurde. Als die [Serie] von fünf auf zwei Staffeln gekürzt wurde, gelang [Showrunner Tony Gilroy] ein wahres Kunststück, Dedras gesamte Geschichte in diesen drei Zeilen Dialog zu erzählen. Alles, was du [über Dedra] wissen musst, erfährst du darüber.

Staffel 2 von Andor umfasst insgesamt 12 Episoden - mit den nächsten drei geht es am kommenden Mittwoch bei Disney Plus weiter. In der Zwischenzeit haben wir natürlich noch ein paar spannende Star-Wars-Artikel für euch. Solltet ihr mehr über Andor oder auch Staffel 2 von Ahsoka erfahren wollen, werdet ihr unter den Links oben fündig.