Star Wars: Zu einem totgeglaubten und fast vergessenen Kinofilm gibt's jetzt plötzlich ein neues Lebenszeichen

Es gibt neue Hoffnung für Star Wars: Rogue Squadron. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Erinnert ihr euch noch an Rogue Squadron von Patty Jenkins? Der Star-Wars-Film der Regisseurin von Wonder Woman wurde eigentlich schon vor vier Jahren angekündigt, aber später auf Eis gelegt. Jetzt gibt es plötzlich ein neues Lebenszeichen zu dem Projekt - und zwar von Patty Jenkins persönlich.

Kommt Rogue Squadron jetzt doch?

Im Gespräch mit Collider verrät die Filmemacherin, dass sie Disney ein Drehbuch für Rogue Squadron schuldet , nachdem der Star-Wars-Film zugunsten von Wonder Woman 3 eingefroren wurde. Da ein dritter DC-Film mit Gal Gadot als Superheldin aber nicht zustande kommt, widmet sie sich jetzt wieder dem Krieg der Sterne:

Als ich bei Star Wars ausgestiegen bin, um Wonder Woman 3 zu machen, dachte ich, dass ich [danach] zu Star Wars zurückkehre. Also haben wir dafür eine Vereinbarung getroffen [...]. Als es mit Wonder Woman 3 nicht geklappt hat, sind Lucasfilm und ich wieder aufeinander zugegangen und haben gemeint Oh, wir müssen das noch durchziehen . Das war kurz vor dem [großen Hollywood-Streik 2023.] Jetzt bin ich meinen Entwurf für Star Wars schuldig und wir werden sehen, was daraus wird. [..,] Ich bin wieder an Rogue Squadron dran [...].

Rogue Squadron wurde bereits 2020 mit einem Video angekündigt und sollte der erste Star-Wars-Film werden, der nach Episode 9 in den Kinos startet. Die Produktion war für das Jahr 2022 angedacht, um den Film spätestens 2023 in die Kinos zu bringen. Offensichtlich wurde daraus bis heute nichts.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Woran Rogue Squadron (bisher) scheiterte

Schon Ende 2021 sickerte durch, dass Rogue Squadron aufgrund anderer terminlicher Verpflichtungen von Patty Jenkins vorerst nicht zustande kommt. Das Projekt lag seitdem auf Eis, nun kommt aber offenbar wieder Bewegung in die Sache.

Ob es Rogue Squadron damit tatsächlich in die Kinos schafft, bleibt abzuwarten. Aktuell ist beispielsweise nicht bekannt, wann der Star-Wars-Film überhaupt erscheinen könnte. 2026 macht nun erstmal The Mandalorian & Grogu den Anfang, danach dürfte es mit Daisy Ridleys Solo-Film als Rey weitergehen.

Falls ihr euch fragt, worum es in Rogue Squadron überhaupt geht: Dabei handelt es sich natürlich um Luke Skywalkers gegründete Jägerstaffel an Rebellenpiloten, die zur Elite der Allianz gehören. Den Namen Rogue Squadron wählte Luke im neuen Kanon zu Ehren von Jyn Erso und ihrem Team aus, die in und als Rogue One die Todesstern-Pläne stahlen.

Das offizielle Logo zu Rogue Squadron implizierte bisher, dass sich der Film aber nicht inmitten der klassischen Trilogie abspielt: Der auf dem Bild dargestellte X-Wing gleicht den überarbeiteten Modellen der Neuen Republik, die wir zum ersten Mal in Episode 7 - Das Erwachen der Macht sahen.

Mehr dazu, was aktuell zur Zukunft von Star Wars im Kino und auf Disney Plus bekannt ist, erfahrt ihr unter den obigen Links.

Was haltet ihr davon, dass Rogue Squadron doch noch in die Kinos kommen könnte: Freut ihr euch darüber oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Star-Wars-Film von Patty Jenkins? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!