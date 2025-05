Mit Andor ist die beste Star-Wars-Serie jetzt offiziell vorbei - wie gut hat euch Staffel 2 gefallen?

Dieser Mann hätte sich eine Verschnaufpause redlich verdient! Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Nach insgesamt 24 Folgen fällt für Andor der letzte Vorhang. Die in den Augen vieler Fans und Kritiker beste Star-Wars-Serie ist auserzählt und Cassian Andor bleibt nun nur noch übrig, die Pläne des Todessterns zu stehlen und … nun, ihr wisst schon.

Aber wir wollen die Stimmung nicht runterziehen! Vielmehr beschäftigt uns die Frage: Wie gut (oder weniger gut) hat euch Andor Staffel 2 gefallen?

Nachdem schon die erste Season ein echter Publikumsliebling geworden ist, hat auch Staffel 2 selbst im entlegensten Winkel des Outer Rim noch Lob eingeheimst. Auch bei uns, denn für Vali ist Andor inzwischen das beste Star Wars seit 1980.

Jetzt abstimmen: Staffel 2 hui oder pfui?

Was auf den ersten Blick nach einem klaren Sieg für Andor riecht, könnte vielleicht doch noch überraschend kontrovers werden. Denn bereits unterhalb unserer Serienkritik zu Staffel 2 tummeln sich nicht nur viele positive, sondern auch zahlreiche eher negative Meinungen zu Andor.

Umso gespannter sind wir, wie diese natürlich repräsentative und unanfechtbare Umfrage ausgeht. Also: Rein in die Wahlkabinen und Kreuzchen machen!

Teilnahmebedingungen: Bei dieser Umfrage mitmachen dürfen alle GameStar-User, die zum Zeitpunkt dieses Artikels nicht Teil des Galaktischen Imperiums sind. Das schließt auch Droiden mit ein, die über ein SP/2-Persönlichkeitsmodul verfügen. Bei Fragen oder Kritik hierzu wenden Sie sich bitte an unseren imperialen Gleichstellungsbeauftragten D. Vader. Sie müssen ihn nicht kontaktieren. Er findet Sie.

Rund um Star Wars ist natürlich noch lange kein Ende in Sicht. Die Galaxis ist groß, die Timeline der Saga gefühlt noch größer. Erst am 4. Mai 2025 ist die Animationsserie Geschichten der Unterwelt auf Disney Plus gestartet.