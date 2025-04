Andor: Zwei legendäre Star-Wars-Schurken werden wir in Staffel 2 definitiv nicht sehen und der Serien-Chef erklärt, warum

Star-Wars-Fans müssen in Andor Staffel 2 auf die Gesichter zwei bekannter Schurken verzichten. Bilderquellen: 20th Century Fox (Hintergrund); Disney Plus (rechts).

Andor leitet bekanntermaßen direkt in die Ereignisse von Rogue One ein. Mit Orson Krennic (Ben Mendelsohn) ist in den ersten Folgen bereits ein beliebter Schurke zurückgekehrt, den viele Fans mit den frühen Jahren des Imperiums verbinden.

Nun stellt sich die Frage, ob auch andere bekannte Bösewichte auftauchen könnten, die perfekt in die Zeit zwischen Episode 3 und 4 passen würden. Zwei bestimmten Charakteren wird allerdings bereits im Vorfeld eine klare Absage erteilt.

Spoiler-Warnung: Der folgende Artikel verrät zwei Charaktere, die in der zweiten Staffel von Andor nicht auftauchen werden. Wenn ihr darüber nichts wissen wollt, solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Ich habe darüber nachgedacht, aber es war einfach zu schwer

Es ist kein Geheimnis, dass Andor-Staffel 2 direkt zum Star-Wars-Film Rogue One hinleitet. Offen ist jedoch, ob es wieder überraschende Auftritte bekannter Charaktere geben wird. Mit Hinblick auf die Bösewichte wären hier Darth Vader und Imperator Palpatine zwei geeignete Kandidaten.

Das dachte man sich offensichtlich auf beim Rolling Stone und fragte direkt bei Showrunner Tony Gilroy nach, ob sich Fans auf einen Auftritt von Darth Vader freuen dürfen. Die Antwort fällt eindeutig aus:

Nein, das war niemals meine Absicht. Für Darth Vader zu schreiben ist ziemlich limitierend. Ich habe es bereits getan. Er hat nicht viel zu sagen.

Gilroy hat offenbar nie in Erwägung gezogen, Darth Vader für Andor zurückzuholen. Schließlich hat er diesen Punkt bereits 2016 mit den Nachdrehs von Rogue One und der legendären Korridor-Szene abgehakt. Hier ergänzte er nachträglich die Arbeit von Gareth Edwards und sorgte für eine unglaubliche Überraschung in den Kinosälen.

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Autoplay

Wenig später im Interview kam Gilroy auch auf Imperator Palpatine zu sprechen. Hier war allerdings nicht immer klar, ob er auftauchen wird.

Er war ein zu großes Stück, um es neu einzuleiten. Es war eine zu schwere Aufgabe. Ich habe irgendwann darüber nachgedacht, aber es war einfach zu knifflig.

Ihr müsst also definitiv auf eine Rückkehr von Imperator Palpatine verzichten, auch wenn Gilroy mit dem Gedanken gespielt hatte. Sonderlich verwunderlich sind die fehlenden Cameos jedoch nicht, schließlich gab es auch in der ersten Staffel kaum Auftritte von anderen bekannten Charakteren.

Andere Star-Wars-Serien waren dahingehend deutlich spendabler und brachten einige bekannte Personen zurück, darunter etwa Boba Fett (The Mandalorian), Darth Plagueis (The Acolyte) oder eben Darth Vader (Obi-Wan Kenobi).

Gilroy verriet in dem Interview außerdem, dass er zu Beginn seiner Arbeit an Andor überrascht darüber war, dass die Jedi und die Sith nach der Order 66 beinahe komplett in Vergessenheit geraten sind - trotz der zig Milliarden Lebewesen im Star-Wars-Universum. Ursprünglich dachte er, dass jeder die Seiten der Macht kennen würde.