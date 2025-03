Anno 117 will ein Herzensthema vieler Fans viel früher unterstützen als der Vorgänger

Gute Nachrichten für die Handwerker unter den Anno-Fans: Ihr könnt euch das Spiel wieder selbst zusammenbauen.

Wenn man sich über eine Sache bei eigentlich jedem Anno nicht beschweren kann, dann ist das der Umfang. Für viele bieten diese komplexen Aufbauspiele spätestens mit den ersten DLC fast schon zu viele Inhalte. Wieder andere können aber nicht genug bekommen und greifen auf von Fans erstellte Modifikationen zurück, über ihr Anno-Erlebnis weiter zu vertiefen.

Anno 1800 wurde bereits mit hunderten Mods ausgestattet, das wird bei Anno 117: Pax Romana nicht groß anders sein. Allerdings soll es in Ubisofts neuem Aufbauspiel nicht derart lange dauern, bis Mods auch von offizieller Seite unterstützt werden.

10:46 Schiffsbau, Landeinheiten und kurvige Straßen: Anno 117 packt endlich aus!

Mods für Anno 117

In einem neuen Blog-Eintrag auf der Anno Union sprach das Team in einem kurzen Absatz über Mods für Anno 117. Darin erwähnen sie, dass sie wissen, wie viel das Thema einem Teil der Community bedeutet und auch, dass die Modding-Community von Anno 1800 mit der Zeit immer weiter gewachsen ist.

Und das, obwohl Anno 1800 lange keine offiziellen Modding-Werkzeuge zur Verfügung stellte. Erst 2023, fünf Jahre nach dem Release, wurde das Aufbauspiel mit offiziellem Mod-Support ausgestattet. Damit wurde das Erstellen, Suchen, Laden und Installieren von Mods deutlich leichter.

Ubisoft plant diese Baustellen dieses Mal früher anzugehen. Vermutlich wird es zum Release des Aufbauspiels nicht den gleichen Support geben, wie jetzt für Anno 1800 - aber das Ganze soll eben keine fünf Jahre dauern wie zuletzt und zumindest einen Mod-Loader hat das Aufbauspiel schon, wenn es erscheint. Das sorgt dafür, dass ihr im besten Fall Mods im Spiel leichter verwalten und runterladen könnt, da etwa mögliche Konflikte frühzeitig erkannt werden. Weiter heißt es in dem Blog:

Es gibt noch mehr Ideen und Dinge, die wir machen wollen, aber darüber können wir jetzt aktuell noch nicht sprechen. Für den Moment war es uns wichtig, unserer (Modding-)Community zu versichern, dass wir die Modding-Unterstützung für Anno 117: Pax Romana sehr wohl auf dem Radar haben.

Das Team hat also offenbar noch mehr Pläne, die das Modding für Anno 117 für Ersteller und Nutzer leichter gestalten. Wie mächtig Mods in Anno sein können, erfahrt ihr in den nachfolgenden Artikeln. Da findet ihr teilweise kostenlose Mods, die sich wie ein neues Addon anfühlen.

Wie geht es mit Anno 117 weiter?

Aktuell gibt es viel Bewegung rund um Anno 117. Das Aufbauspiel lässt so nach und nach die Hüllen fallen und offenbart, welche Neuerungen noch alles auf uns warten. Zuletzt wurden 45-Grad-Straßen und ein Schiffsbaukasten für Anno 117 enthüllt.

Das schürt natürlich die Vermutung, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten Stück für Stück an neue Infos gelangen. Wir halten euch darüber stets auf dem Laufenden und werden sicher auch die erstbeste Gelegenheit ergreifen, das wohl wichtigste Aufbauspiel des Jahres selbst auszuprobieren und euch dann alles darüber zu erzählen.