Neue Details zu Anno 117: Warum Landschlachten jetzt so gut wie bestätigt sind

Schlachten wie bei Total War erwarten wir nicht, aber es scheint trotzdem, als würde es zu Land wieder heiß hergehen.

Ein Spiel in der römischen Antike, aber ohne gut ausgebildete Legionäre? Eigentlich unvorstellbar! Immerhin bildete das Militär einen enorm wichtigen Grundpfeiler dieses historischen Weltreichs. Nicht nur in Krisenzeit, sondern auch im Frieden.

Doch bei Anno 117: Pax Romana halten sich die Entwickler, was das angeht, weiterhin sehr bedeckt. Im Vorgänger gab es immerhin keiner Landeinheiten, hier stand der Krieg zur See im Fokus. Doch die Hinweise verdichten sich, dass Ubisoft jetzt wieder zu Landschlachten zurückkehrt.

Zuletzt gab es neues Gameplay in einem Video auf dem IGN Fan Fest zusehen und hier gab es ein Detail zu sehen und ein Detail zu hören, dass in unseren Augen Landschlachten nahezu garantiert. Das Team hat sogar noch mehr neue Infos geteilt, die wir in einer umfangreichen Preview zusammengefasst und analysiert haben.

Es sind Legionäre im Spiel

In dem Video auf dem IGN Fan Fest spricht Game Director Manuel Reinher von Ubisoft Mainz über die Neuerungen in Anno 117, während parallel Gameplay zu sehen ist. Eigentlich geht es dabei nur um die Story und die neuen modularen Schiffe, doch im Gameplay gibt es noch mehr interessante Details zu sehen.

In einer Szene können wir Stonehenge sehen, wo gerade eine Art Fest oder Ritual stattfindet. Hier sehen wir auch allerlei Bewohner umherstreifen. Doch spannender als die kleinen Menschlein sind die Menschlein mit Helmen. Über all um den Steinkreis herum haben sich Legionäre aufgereiht. Einige von ihnen sitzen sogar auf Pferden:

Sowohl Infanterie als auch Kavallerie sind hier zu sehen. Das riecht doch sehr stark nach einer Rückkehr von Landgefechten.

Es scheint sich zwar um eine Zwischensequenz zu handeln und wir sehen hier kein aktives Kampfgeschehen, aber trotzdem ist das alles Spielgrafik. Die hier sichtbaren Legionäre sind also durchaus reale Assets, also für das Spiel gebaute Modelle.

Sie könnten nur ein atmosphärisches Detail sein, aber wahrscheinlicher ist, dass diese Ingame-Modelle in irgendeiner Form auch fürs Gameplay relevant werden. Dafür spricht noch eine weitere neue Information.

Es gibt Mauern

Manuel Reinher stellt in dem Video die modularen Schiffe vor, die wir in Anno 117 selbst zusammenbauen können. Eines dieser Module ist ein Katapult. Laut Reinherr können Schiffe mit solchen Katapulten andere Schiffe, Türme und Mauern beschädigen.

Türme oder Schiffe sind klar, immerhin müssen sich Hafenanlagen irgendwie verteidigen können - aber Mauern? Das ist ungewöhnlich und gab es zuletzt in Anno 1800 auch nicht. Sofern Reinher hier nicht von flachen Kaimauern spricht, muss es sich eigentlich um echte Stadtmauern handeln. Nur werden solchen Mauern eher selten gebaut, um einen Hafen zu verteidigen.

Normalerweise dienen Mauern dem Zweck, Gefahren von der Landseite aus abzuwehren. Wenn wir also Mauern bauen können, dann liegen Landschlachten mehr als nahe.

Aktuell rückt Ubisoft zunehmend mit mehr konkreten Infos zu Anno 117 raus. Wir wussten zwar auch schon zum Reveal so einiges, aber noch lange nicht alles. Wir halten euch bei einem derart wichtigen Thema natürlich dauerhaft auf dem Laufenden und sammeln alle neuen Infos in News und Preview. Im Artikelkasten oberhalb dieses Absatzes findet ihr einige davon. Viel Spaß beim Stöbern!