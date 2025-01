Großer Umbruch bei Anno 117? Ein Screenshot zeigt nur eine Straße, aber Fans kriegen große Augen

In der Welt von Anno reichen schon drei Kurven, damit der Spielerschaft vor Überraschung fast der Abakus entgleitet.

Alle Straßen führen nach Rom? Im Falle von Anno sogar dann, wenn sie nur gerade verlaufen oder in rechten Winkeln abzweigen. Sollte man zumindest erwarten, immerhin hat sich am Straßenbau und dem rechteckigen Bauraster seit Anno 1602 nichts geändert. Doch mit Anno 117: Pax Romana scheint nun ein völlig neues Zeitalter des Straßenbaus anzubrechen!

In einem offiziellen X-Posting vom 17. Januar 2025 zeigt das Team einen neuen Screenshot, auf dem erstmals eine Straße in dem Aufbauspiele zu sehen ist. Die Straße sorgt jetzt für helle Aufregung in der Community, denn wir sehen hier etwas, was es noch nie in einem Anno gab: Kurven!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Anno endlich mit echten Kurven?

Viel mehr Kontext als das Bild liefert das Team hinter Anno 117 erst einmal nicht. Es gibt also noch keine finale Bestätigung dafür, was das Bild genau über den Straßenbau aussagt. Aber zwei gesunde Augen verraten, dass hier eindeutig ein paar Rundungen warten. Was das für den Rest des Spiels bedeutet, können wir bislang nur vermuten.