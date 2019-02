Anno 1800 - Closed Beta bis in die Nacht verlängert

Die Closed Beta von Anno 1800 sollte eigentlich heute um 19 Uhr enden. Nun haben die Entwickler aber über Twitter verkündet, dass ihr noch ein wenig länger spielen könnt: Bis um 4 Uhr in die Nacht nach mitteleuropäischer Zeit. Die Beta endet damit erst in der Nacht von Montag auf Dienstag statt schon am Montagabend.

Guten Morgen Annoholiker! Aufgrund der großen Nachfrage verlängern wir die #Anno1800CB bis zum 5. Februar um 4 Uhr CET.

Und falls ihr noch keine Chance hattet zu testen, teilen wir unter diesem Beitrag ein paar Keys mit euch! Einfach teilen und Augen offen halten! — ANNO Deutschland (@ANNO_DE) February 4, 2019

Dafür habe man sich aufgrund der großen Nachfrage entschieden - und tatsächlich gab es reges Interesse an der Beta, auch hier auf GameStar.de. Unter unseren Artikeln und Videos häuften sich teils dutzende oder gar hunderte Kommentare, die nach einem Key fragten. Denn wer Zugang zur Closed Beta hatte, konnte per friend invite auch noch drei weitere Spieler daran teilhaben lassen. Viele großzügige Betabesitzer machten davon Gebrauch und boten ihre Zugänge öffentlich feil.

Möglicherweise ist die Verlängerung auch als kleine Entschädigung dafür gedacht, dass diese friend invites nicht immer sofort funktionierten. Manchmal konnte es sogar mehrere Stunden dauern, bis eine Einladung ankam.

Ihr konntet nicht spielen? Dann empfehlen wir euch unsere umfangreiche Preview zu Anno 1800, um euch trotzdem ein umfassendes Bild vom Spiel zu machen! Schon vor der Closed Beta haben wir eine Vorschau-Fassung ausführlich gespielt und darin sogar den Auftakt der Kampagne erlebt, die in der Closed Beta noch fehlt.

Sowohl die Beta als auch unsere Preview-Version umfassten das Endlosspiel mit den ersten drei von fünf Bevölkerungsstufen. Außerdem konnten wir die neue Welt erkunden und ihre beiden eigenen Bevölkerungsstufen erschließen.

Bis zur Vollversion müssen wir uns aber noch ein wenig gedulden: Erscheinen soll Anno erst am 16. April, ursprünglich war der 26. Februar angepeilt. Wir vermuten, die Entwickler haben den Release unter anderem verschoben, um noch an der wackeligen Performance feilen zu können.