Hochhäuser in Anno 1800: Neues Bild macht Lust auf den nächsten DLC

Die dritte Season an Zusatzinhalten für Anno 1800 wird schon bald mit dem letzten DLC »Dächer der Stadt« abgeschlossen. Noch ist nicht genau bekannt, was Fans alles an neuem Content erwarten können. Dazu möchten sich die Entwickler aber noch in den kommenden Wochen äußern. Ganz mit leeren Taschen steht man dennoch nicht da, denn ein einzelnes Bild wird Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Anno 1800 ist für uns bis heute der (noch) ungeschlagene König des Genres. Die Gründe dafür erfahrt ihr in unserem GameStar-Podcast:

Bald geht es hoch hinaus

Müsst ihr euch in Anno 1800 mit Platzproblemen herumschlagen? Stoßt ihr so langsam an die Grenzen eures Eilands und überlegt fieberhaft, wie ihr eure Expansion fortsetzen könnt? Dann ist es Zeit zum Frohlocken, denn für genau diese Probleme kommen die neuen Wolkenkratzer ins Spiel.

Das erste Exemplar dieses neuen Gebäudetyps wurde den wartenden Fans nun im Rahmen eines neuen Blogeintrags auf Anno-Union präsentiert. Wie viele unterschiedliche Modelle am Ende ihren Weg ins Spiel finden werden, ist noch nicht bekannt.

Anno-typisch fällt auf den ersten Blick die Detailverliebtheit ins Auge. Spätestens, wenn ihr mehrere dieser Hochhäuser in eurer Metropole errichtet habt, sollte sich eure Platznot etwas entschärfen. Wahrscheinlich wird der Bau dieser Ungetüme aber alles andere als günstig sein.

Stellungnahme zu Performanceproblemen

Ein weiterer Punkt, den die Entwickler in ihrem Eintrag ansprechen, sind die anhaltenden Berichte vieler Spieler über eine schlechte Performance. Wie man in der Datenanalyse festgestellt habe, seien viele der Meldungen auf das Spielen in einer höheren Auflösung (ab 1440p) zurückzuführen, obwohl der verwendete PC nicht die dafür benötigte Leistung liefern könne.

Ihr solltet nicht den Hardwarehunger unterschätzen. Der Unterschied zwischen FullHD (1080p) und WQHD (1440p) ist größer, als er zunächst klingen mag: Das System muss stolze 80 Prozent mehr Pixel berechnen! Kein Wunder also, dass viele Rechner da in die Knie gehen.

Daher haben die Entwickler zwei naheliegende Tipps parat, wie man die Spielperformance verbessern könnte: Entweder man schraubt die Auflösung runter, oder man solle AMDs FSR-Lösung nutzen. Was der Konkurrent zu Nvidias DLSS-Technik in Anno 1800 und anderen Spielen bringt, haben wir für euch bereits getestet:

Release schon in Sichtweite

Bis der DLC Dächer der Stadt erscheint, wird es nicht mehr lange dauern. Derzeit wird der Sommer 2021 als Erscheinungszeitpunkt genannt. Ein genaueres Datum wird man wohl mitsamt der neuen Infos über die Spielinhalte in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Übrigens haben wir Anno 1800 in einem interessanten Duell gegen den eigenen Urahnen Anno 1404 antreten lassen. Immerhin gilt der Titel für viele Städtebauer noch immer als der beste Serienteil. Wie das Duell ausgegangen ist, erfahrt ihr hier.

Freut ihr euch bereits auf den neuen DLC und die damit ins Spiel kommenden Hochhäuser? Oder habt ihr bereits genügend Stunden in eurer Stadt verbracht und seid des Bauens müde? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!