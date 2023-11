Anno 1800: Heute erscheint ein neuer DLC, mit dem eure Stadt zum Fürchten wird

Der neue DLC für Anno 1800 bringt Grusel-Abwechslung ins Spiel.

Anno 1800 bekommt selbst fünf Jahre nach Release weiterhin DLCs spendiert, die mittlerweile in erster Linie kosmetischer Natur sind. Der neuste DLC erscheint heute, am 14. November 2023 und lehrt fleißige Städtebauer da draußen das Fürchten! Halloween ist zwar vorbei, doch ein wenig Gruselstimmung schadet im ansonsten eher grauen November sicher nicht.

Mit dem Grusel-Paket könnt ihr eine ganze Reihe unheimlicher Bauwerke errichten und euren Städten den Charme des viktorianischen Londons während einer vernebelten Herbstnacht verleihen. Verlassene Klöster, schummrige Laternen, furchteinflößende Wasserspeier und sogar eine unheilverkündende Irrenanstalt warten auf euch.

Das steckt alles im Grusel-Paket

Ihr merkt schon, worauf das alles abzielt. Ihr sollt damit durchaus in der Lage sein, euer Stadtbild gehört aufzumotzen. Unter anderem dadurch, dass wieder einige Gebäudeskins enthalten sind. Damit könnt ihr bereits existente Gebäude einfach dem neuen Thema anpassen, was sich vor allem bei den Wohnhäusern enorm auf das Stadtbild auswirkt.

Immerhin wurden die Häuser erstmals nicht nur eingefärbt, sondern weisen eine komplett neue Architektur auf. Im Falle des Krankenhauses wird daraus sogar ein komplett anderes Gebäude - wenn auch die Funktion dieselbe bleibt. Alle Grusel-Gebäude werden zusätzlich von einem schaurigen Nebel umhüllt, der allerdings nur bei Nacht sichtbar ist.

Mit dem Grusel-Pack wirken eure Städte wie aus einem anderen Spiel.

Auch schön: Das Wirtshaus bekommt ebenfalls endlich einen neuen Skin, auf den sich einige Fans schon lange freuen. Allgemein steht der DLC schon seit einiger Zeit hoch im Kurs, immerhin wurde bereits im Mai 2022 darüber geredet. Damals verlor das Paket allerdings noch in einer Abstimmung gegen das ebenfalls sehr populäre Altstadt-Paket.

Wer übrigens die Augen offen hält, soll rund um die neuen Gebäude ein paar unheimliche Entdeckungen machen können!

Hier ist die komplette Liste an neuen Ornamenten und Skins:

Verlassenes Kloster

Türmchen

Kathedralenplatz

Wunschbrunnen

Toter Baum

Knorriger Baum

Wasserspeier

Statue von Lady Morgenstern

Feurige Laterne

Feuerschale

Steinerne Bank

Nostalgisches Pflaster (3 Varianten)

Verziertes Pflaster

Gotischer Zaun

Schwarzes Tor

Viktorianischer Skin für Arbeiter-Häuser (4 Modellvarianten)

Viktorianischer Skin für Handwerker-Häuser (4 Modellvarianten)

“Altes Gasthaus” Skin für das Wirtshaus

“Irrenanstalt” Skin für das Hospital

Der Grusel-DLC wird wie die anderen kosmetischen Pakete auch ein Teil der neuen Jubiläumsausgabe von Anno 1800, in der wirklich alle DLCs stecken, die seit dem Release vor fünf Jahren erschienen sind. 2024 sind ebenfalls noch Erweiterungen geplant.

Jetzt dürft ihr in die Tasten hauen! Ist das Grusel-Paket genau der DLC, den ihr euch gerade für Anno 1800 wünscht? Welches neue Gebäude gefällt euch am besten und werdet ihr eine komplette Insel im viktorianischen Stil bebauen? Oder hättet ihr euch ein anderes Thema für den nächsten DLC gewünscht? Was für ein Thema schwebt euch da vor? Schreibt es in die Kommentare!