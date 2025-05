Anno 1800: New Horizons ist nach Jahren endlich draußen und liefert kostenlose Inhalte auf DLC-Niveau

In New Horizons steht euch eine neue Welt offen.

Anno 1800 lässt euch seit 2019 die Irrungen und Wirrungen des industriellen Zeitalters erleben und lenken. Dabei habt ihr bisher vor allem europäisch, südamerikanisch und afrikanisch angehauchte Regionen erschlossen und bebaut, doch jetzt könnt ihr die Segel auch Richtung Fernost setzen.

Die Fan-Mod New Horizons bringt aber nicht nur schöne Landschaften und Dekoelemente ins Spiel, sondern richtig viele Inhalte, die locker mit offiziellen DLCs mithalten können - und das ohne zur Kasse zu bitten.

Auf zu neuen Horizonten

Das Mammutprojekt wurde unter anderem von den bekannten Anno-Moddern Taubenangriff, jje1000 und Hier0nimus auf die Beine gestellt und befand sich ganze fünf Jahre in der Mod-Schmiede.

Während das Hauptspiel euch bisher in Europa und »der neuen Welt« von Südamerika herumfuhrwerken ließ, kamen mit offiziellen DLCs die Arktis und das von Afrika-inspirierte Enbesa dazu. Da fehlen natürlich noch asiatische Einflüsse und die liefert die Fan-Mod. Das sieht am Ende ungefähr so aus:

PLUS 2:53 Anno 1800 New Horizons: Die Mega-Mod im Fernen Osten begeistert uns jetzt schon

Mit New Horizons kommt die neue Region Horai ins Spiel, das von China und Japan inspiriert ist. Auch hier gibt es zwei Bevölkerungsebenen, die Nóngmín und Gōngrén, die in entsprechenden Wohn- und Produktionsgebäuden ihrem Tagewerk nachgehen und neue Waren wie Porzellan, Tee und Sake produzieren und verbrauchen.

Natürlich wachsen in dieser Gegend auch andere Naturgüter als in den bekannten Gefilden, und ihr müsst euch auf neue lokale Witterungen wie Monsunregen einstellen. Dieser kann eure gesamte Landwirtschaft lahmlegen, weshalb ihr euch gut darauf vorbereiten solltet.

Zudem begleiten euch komplett neue NPCs auf euren Reisen. Besonders cool: Diese bleiben nicht stumm, sondern sind animiert und vertont. Dafür wurden bereits existierende Charaktere aus früheren Anno-Teilen übernommen und passend für die Mod aufbereitet.

Mehr zu den Inhalten von New Horizons in Erfahrung erfahrt ihr in unserer ausführlichen Preview:

Wenn ihr jetzt aufhorcht und endlich selbst Hand anlegen wollt, könnt ihr die Erweiterung kostenlos über Mod.io laden. Dort findet ihr neben einer Installationsanleitung auch empfohlene Mods, die New Horizons unterstützen und nahtlos in Anno 1800 einbauen. Eine deutsche Übersetzung gibt es übrigens auch.

Anno 1800: New Horizons war nicht immer ein Gruppenprojekt. Die ersten zwei Jahre hat Taubenangriff allein an der 3D-Art gewerkelt. jje1000 und Hier0nimus kamen für die Überarbeitung und die Programmierung mit ins Boot. Mit der Zeit beteiligten sich immer mehr Personen am Projekt, sodass am Ende etwa 15 Freiwillige mitwirkten.