Anno 1800 bekommt auf Steam plötzlich über 100 Achievements

Anno 1800 hat jetzt auch auf Steam Achievements und kaum jemand hat es mitbekommen.

Ohne große Ankündigung bekam Anno 1800 offenbar plötzlich auch auf Steam Achievements. Bis vor Kurzem gab es diese digitalen Belohnungen für Errungenschaften im Spiel eigentlich nur bei Ubisoft Connect. Jetzt könnt ihr aber auch auf Valves Plattform glorreiche Erfolge wie Goldgräber, Fake News oder Töff-töff einsacken.

Wofür ihr diese Achievements bekommt? Das verrät euch Steam allerdings nicht. Hier werden die Achievements nämlich kurioserweise nahezu komplett als geheime Errungenschaften angezeigt. Bei Ubisoft selbst kann man nach wie vor die Voraussetzungen für alle Erfolge einsehen. Bei den drei Beispielen wären das:

Goldgräber : Verdient insgesamt 100.000 Münzen

: Verdient insgesamt 100.000 Münzen Fake News: Tauscht alle Artikel in einer Zeitung aus.

Tauscht alle Artikel in einer Zeitung aus. Töff-töff: Besitzt einen Zug.

Wenn ihr über den Browser nach Steam-Achievements für Anno 1800 sucht, findet ihr zwar alle, aber bei den meisten keinen Hinweis, wie man sie bekommt.

Insgesamt könnt ihr so nun ganze 112 Errungenschaften auf Steam verdienen, allerdings zählen dazu auch die Achievements aus den zahlreichen DLCs. Nachgereicht werden diese Achievements aber offenbar nicht, selbst wenn ihr einige davon theoretisch bereits erspielt haben solltet. Zumindest erscheint es nicht glaubwürdig, dass erst vier Prozent aller Steam-Nutzer einmal eine Zeitung voller falscher Artikel veröffentlicht hat. Wir würden das natürlich allein aus beruflichen Gründen nie machen.

Hinzugefügt wurden die Achievements bereits am 12. April. Was nur kaum jemandem auffiel, da es keine offizielle Ankündigung gab. Allerdings lässt sich in der Update-Historie auf SteamDB einsehen, dass an diesem Tag die Achievements nachgereicht wurden.

Warum haben die Achievements gefehlt?

Anno 1800 ist nicht das einzige Spiel von Ubisoft, für das es auf Steam keine Achievements gab. Viele Spiele haben nach wie vor keine, darunter etwa Assassin's Creed Valhalla oder Watch Dogs: Legion. All diese Spiele wurde erst lange nach ihrem Release auf Steam veröffentlicht, und zwar erst gegen Ende letzten Jahres.

Davor hielt sich Ubisoft eine Zeit lang von Steam fern und publizierte seine eigenen Titel nur im eigenen Launcher und bei Epic. Ob diese anderen Spiele nun ebenfalls Achievements nachgereicht bekommen, ist unklar.