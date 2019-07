Anthem bereitet mit Cataclysm den verspäteten Weltuntergang vor

Anthem konnte zwar einen guten Start mit den Verkäufen hinlegen, die vielen Probleme mit dem Gameplay schreckten die Spieler jedoch ab. Mittlerweile macht deswegen gar das Matchmaking Probleme. EA verschob aufgrund der vielen Fehler gar die Roadmap. Doch jetzt gibt es Anzeichen, dass sich wieder etwas tut.

Vor einigen Tagen entdeckten die Spieler ein Event mit dem Namen »The Oncoming Storm« auf dem Server. Biowares Community-Manager musste die Freude auf neue Inhalte allerdings dämpfen und erklärte, dass man das zu aus Versehen zu früh veröffentlichte. Das ist allerdings nicht das Ende der Geschichte. Denn Anzeichen auf den Cataclysm tauchen jetzt im Spiel auf.

A change went live today that was intended for a slightly later date. That change has now been corrected. Sorry for the confusion, Freelancers. https://t.co/H2KsbVUsBv