Update von 16:20 Uhr: Kaum schreiben wir darüber, schon regt sich Bioware und veröffentlicht ein neues Update, aber so viel vorweg: Der Cataclysm wird im Mai nicht mehr spielbar sein.

In einem Post im offiziellen EA-Forum schreibt ein Community Manager von EA, dass just heute der neue Anthem-Patch 1.2.0 online geht. Dies würde wiederum die Grundlage für ein künftiges Update bilden und das bringt uns dann letzten Endes den Cataclysm. Wann er endlich kommt, steht aber noch nicht fest.

Statt irgendwas zu überstürzen, eröffnet Bioware nun erstmal einen Public Test Server für Anthem. Dort sollen die Spieler alle künftigen Neuerungen zunächst Probe spielen und anschließend Feedback an die Entwickler geben können. Mehr Details zum neuen PTS sowie einen ersten Blick auf den kommenden Cataclysm zeigen die Entwickeler am Donnerstag, den 30. Mai, um 22 Uhr deutscher Zeit in einem Livestream auf ihrem offiziellen Twitch-Kanal.

Ursprüngliche Meldung vom 29.05., um 13:49 Uhr: Bioware lässt zurzeit Anthem-Spieler zappeln: Schon vor Monaten haben die Entwickler für Mai 2019 einen großen Event mit dem Namen »Cataclysm« angekündigt, doch nun haben wir den 29. Mai und der Monat dauert entsprechend wirklich nicht mehr lang, aber vom Cataclysm fehlt jede Spur. Und nicht nur das: Bioware bewahrt aktuell auch noch absolutes Stillschweigen und gibt einfach keine neuen Infos zum Release des Events preis.

Was steckt hinter dem Cataclysm? Zum Release von Anthem veröffentlichte Bioware eine Roadmap für die ertsten drei Monate nach dem Launch und das große Finale dieses Plans sollte eigentlich der Cataclysm werden. Dabei handelt es sich um eine Art Sturm, der in der Open World für viel mehr und wesentlich stärkere Gegner sorgt, zudem solle die gesamte Spielwelt danach auch dauerhaft verändert werden.

Wird das Event noch pünktlich im Mai starten? Das erscheint sehr unrealistisch. Auf der offiziellen Anthem-Webseite ist zwar immer noch von einem Start im Mai die Rede, bislang hat aber weder das Studio selbst noch irgendein Bioware-Entwickler ein Wort zum Event verloren. Der letzte Tweet des offizielle Anthem-Twitter-Accounts stammt vom 23. April.

Der aktuelle Informationsstillstand steht im krassen Kontrast zur Kommunikationspolitik der Entwickler rund um den Launch. Damals haben wir die Entwickler noch ausdrücklich gelobt, weil sie sich tagtäglich vorbildlichen mit ihrer Community ausgetauscht haben.

Immerhin erklärte Anthem-Prouzent Michael Gamble vor Kurzem auf Anfrage eines Twitter-Users, dass die Entwickler immer noch am Spiel arbeiten. Angeblich sei »großartiges Zeug« unterwegs, dass die Fans lieben würden.

very much alive. lots of work going on. that's all I can say for now. @BenIrvo @crobertson_atx and the team are whipping up some great stuff that I think the fans will love