Anthem - Server-Status: Verbindungsprobleme behoben, Spiel ist live

Wie schon die beiden Demos startete auch der Early Access von Anthem mit schweren Verbindungsproblemen: Über eine halbe Stunde lang waren die Server für die meisten Spieler down. Zwar ließ sich das Spiel per Origin pünktlich ab 16 Uhr starten, der Einstiegsbildschirm spuckte aber nur eine Fehlermeldung aus.

Inzwischen scheinen die Server aber live zu sein. Wir können uns problemlos einloggen und auch auf Reddit melden mehr und mehr Spieler, dass sie bereits spielen. Auf Twitch haben zudem die ersten Streams begonnen. Über Twitter kündigte Bioware offiziell an Launch des Early Access an - wenn auch fast eine Stunde nach der ursprünglich verlautbarten Uhrzeit:

Let’s get this started!#AnthemGame Early Access is now live – good luck, Freelancers. pic.twitter.com/0QdmmPPB2M — Anthem (@anthemgame) February 15, 2019

Download live, aber zu langsam?

Ein paar Probleme gibt es mit Anthem aber immer noch. Zwar können wir das Spiel nun downloaden und spielen, aber der Download geht teilweise sehr langsam vonstatten. Manche Spieler laden nur mit mageren 3 MB/s und brauchen damit noch Stunden, bis sie Anthem spielen können. Einen Preload gab es nur für Abonnenten von Origin Access Premier.

So kommt ihr in den Early Access: Übersicht über die Abo-Modelle und Versionen

Auf reddit empfiehlt ein Nutzer, das Spiel nicht bereits zu starten, während der Download noch läuft. Dies drossele die Geschwindigkeit. Ein anderer rät, in den Origin-Einstellungen höhere Download-Bandbreite auch ingame zu aktivieren, um den Download zu beschleunigen. Dafür müsst ihr unten links auf den Download klicken, "Download-Rate bearbeiten" anwählen und dann die maximale Downloadrate während des Spiels auf "keine Einschränkung" stellen.

Es ist nicht die erste Verwirrung um den Release von Anthem. Zuvor hatte Bioware überraschend die Start-Uhrzeit nach hinten verschoben, nachdem Origin lange Zeit 23:30 Uhr am Donnerstag angezeigt hatte. In einem Livestream korrigierten die Entwickler dann, dass es erst am 15. um 16 Uhr losgehen wird - das konnten sie nun aber auch nicht ganz einhalten.