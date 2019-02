Eigentlich dachten wir, heute um 23:30 Uhr schon in den Anthem Early Access starten zu können - aber Pustekuchen! Als gestern der Preload live ging, änderte sich auch aus heiterem Himmel auch die Start-Uhrzeit auf Origin.

Der neue Release-Termin für die Early-Access-Version von Anthem ist Freitag, der 15. Februar um 16 Uhr CET (mitteleuropäische Zeit).

Das hat Bioware in einem Stream auf Anfrage der Spieler bestätigt. Die plötzliche Änderung hatte auf Reddit einige Verwirrung und auch einigen Frust gestiftet. Spieler waren sich zuerst nicht sicher, ob sich die Uhrzeit tatsächlich verschoben hatte, weil Origin bei manchen immer noch die alte anzeigte.

Manche vermeldeten sogar, dass sie sich wieder zurück änderte, wenn man das Programm neu startete! So klammerten sich einige an die Hoffnung, doch noch heute spielen zu können. Eine offizielle Ankündigung zur Verschiebung gab es zunächst nicht.

Nun, da die neuen Zeiten feststeht, sind die Spieler alles andere als begeistert. "Den Termin EINEN TAG vor der Veröffentlichung zu ändern ist schockierend", schreibt einer. "Zwei meiner Freunde haben diese Woche extra länger gearbeitet, um am Donnerstag frei zu haben und spielen zu können... sie werden nicht glücklich sein, wenn ich ihnen das erzähle..."

Ein anderer scherzt: "Wahrscheinlich soll's das interessanter machen für alle, die noch nicht verwirrt von den unterschiedlichen Release-Terminen sind."

Verschiebung oder Fehler?

Andere Nutzer brechen aber eine Lanze für BioWare: In offiziellen Ankündigungen sei schließlich immer schon die Rede davon gewesen, dass der Early Access am 15. Februar starten würde. Woher kamen also die unterschiedlichen Erwartungen?

Im Stream erklärten die Entwickler, dass ein Fehler bei Origin schuld gewesen sei. Dort wäre eine falsche Zeitzone eingestellt gewesen und deswegen zeigte das Programm eine frühere Startzeit als beabsichtigt an.

Die Spieler konnten das natürlich nicht wissen, und da selbst der frühere Release in manchen Zeitzonen noch auf den 15. fiel (selbst bei uns wäre es knapp gewesen, Anthem wäre eine halbe Stunde vor Mitternacht am 14. gestartet), gingen viele davon aus, diese neuen Zeiten seien korrekt. Zumal es etwas dauerte, bis die Entwickler dann Klarheit schufen.

Nun steht aber fest: Es bleibt beim ursprünglich angekündigten 15. Februar. Um 16 Uhr geht es los. Unser Guide zum Early Access von Anthem verrät euch, wie ihr teilnehmen und direkt losspielen könnt.