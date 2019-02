Der Release-Termin von Anthem ist eigentlich der 22. Februar, aber wer mehr Geld investiert, darf schon ab Donnerstag, dem 14. Februar starten. Dann beginnen auf EAs Plattform Origin der Early Access und die Play First Trial. Wir fassen für euch zusammen, was ihr wissen müsst, um Anthem schon vor Release zu spielen.

Wie sich Bioware mit Anthem neu erfindet (Plus)

Early Access und Play First Trial: Wer darf Anthem früher spielen?

Für beide Varianten müsst ihr ein Abo bei Origin abschließen. EA bietet zwei Modelle an, mit dem teureren erhaltet ihr auch mehr Anthem-Spielzeit:

Die Play First Trial lässt euch zwar die Vollversion von Anthem ab dem 14. Februar spielen, aber nur zehn Stunden lang. Dafür braucht ihr Origin Access Basic für 3,99 Euro im Monat. Ihr erhaltet damit neben solchen Vorab-Probierversionen auch Zugriff auf eine stetig wachsende Bibliothek von Spielen, darunter unter anderem A Way Out, Star Wars: Battlefront 2 und Titanfall 2.

lässt euch zwar die Vollversion von Anthem ab dem 14. Februar spielen, aber nur zehn Stunden lang. Dafür braucht ihr für 3,99 Euro im Monat. Ihr erhaltet damit neben solchen Vorab-Probierversionen auch Zugriff auf eine stetig wachsende Bibliothek von Spielen, darunter unter anderem A Way Out, Star Wars: Battlefront 2 und Titanfall 2. Der volle Early Access gibt euch eine Woche vor Release uneingeschränkten Zugriff auf Anthem in seiner Komplettfassung. Hierfür braucht ihr allerdings Origin Access Premier, das mit 14,99 im Monat zu Buche schlägt. Dieses Abo bietet ebenfalls eine Bibliothek an Gratis-Spielen und auch künftig vollen Vorab-Zugriff auf neue EA-Spiele. Dazu kommen 10 Prozent Rabatt auf Origin-Käufe.



Außerdem relevant: Im Premier-Abo ist auch Anthem selbst enthalten, ihr müsst es also nicht mehr separat kaufen. Das Basic-Abo gewährt nur zehn Stunden, zum Release müsst ihr die Vollversion dann noch einzeln erwerben.

Auf der Xbox One könnt ihr mit EA Access die zehnstündige Vorabversion spielen, aber nicht die uneingeschränkte Vollversion. Die Playstation 4 hat keinerlei Early Access für Anthem. Vorbesteller kriegen ebenfalls keinen Zugriff, die Preorder schaltete nur die bereits abgelaufene Demo frei. Alle Optionen hat EA in dieser Grafik zusammengefasst:

Release-Uhrzeit und Zeitraum des Anthem Early Access

Sowohl die Play First Trial als auch der volle Early Access beginnen in vielen Zeitzonen am 15. Februar, bei uns aber genau genommen schon am 14. Februar! Ein findiger Reddit-Nutzer hat die Startzeiten für alle Zeitzonen basierend auf Origins Launch-Angaben zusammengetragen.

Demnach startet der Anthem Early Access bei uns am Donnerstag, den 14. Februar um 23:30 Uhr CET (mitteleuropäische Zeit). Ihr könnt also schon Donnerstag Nacht loslegen, wenn auch erst spät abends.

Wir haben bereits bei EA angefragt, ob diese Zeiten korrekt sind, aber den Preload-Start sagte die Reddit-Grafik korrekt voraus.

Die Play First Trial gewährt euch dann zehn Stunden Spielzeit, der volle Early Access läuft bis zum Release am 22. Februar durch. Die Release-Uhrzeit ist aber eine andere als für die Early-Access-Version: Es geht schon um 6 Uhr in der Früh los. Euren Fortschritt könnt ihr aus beiden Vorab-Versionen direkt übernehmen.

Wer darf den Preload bei Origin nutzen?

Wie schon bei der Demo ist es auch diesmal möglich, Anthem vorab herunterzuladen - und zwar ab sofort! Zwei Tage vor dem Start des Early Access schaltete Origin den Preload frei, seit Mittwoch, den 13. Februar um 19 Uhr CET könnt ihr Anthem laden.

Der Haken: Das gilt nur für Vorbesteller und Abonnenten von Origin Access Premier, die das Spiel ja als Teil des Abos bereits besitzen. Wer Origin Access Basic besitzt, darf erst dann den Download anwerfen, wenn der Early Access beginnt.

Ihr wollt euch bis zum Early Access schon mal ein erstes Bild von Anthem machen? Wir haben beide bisherigen Demos ausführlich gespielt und ein erstes Fazit zu Anthem gezogen.