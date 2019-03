Update vom 27.03.2019

Es hat den Anschein, als würde Bioware derzeit so gut wie gar nichts gelingen. Der gestrige Patch 1.0.4 für Anthem klang zwar auf dem Papier noch ganz gut, hat sich inzwischen aber als Enttäuschung entpuppt. Schuld daran sind neue Bugs, die das Loot-Problem noch schlimmer gemacht haben als zuvor.

Das sind die neuen Probleme: Eigentlich hätte der Patch dafür sorgen sollen, dass Festungsbosse zusätzlichen Loot fallen lassen und auch bei Schatzkisten eine höhere Chance auf bessere Items besteht. Laut dem Feedback der Spieler ist allerdings das Gegenteil der Fall.

Auf Reddit hat der User Dredgen1944 einen Thread erstellt, der mittlerweile über fünftausend Upvotes erhalten hat. Darin schildert er drei große Probleme mit dem Loot, die der Patch verursacht hat:

Biowares Community Manager Jesse Anderson reagierte bereits via Twitter auf die Entrüstung und gab an, dass sich die Entwickler um einen Fix bemühen.

There are a couple of issues with loot that the team is investigating and working on a fix for in #AnthemGame

1. Bosses not dropping a guaranteed masterwork in Strongholds.

2. Loot being picked up by others in your group. (note: you still get the loot though)