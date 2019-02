Anthems Sound-Bug - Bioware verspricht baldige Fixes

Da Anthem erst in ein paar Tagen seinen öffentlichen Release vollzieht, hat die aktuelle Fassung des MMO-Shooters noch einige Probleme. Und die betreffen natürlich alle Early-Access-Spieler, die für den Vorabzugang zahlen. Ein Problem, das auch uns in der Redaktion zu schaffen macht: Plötzlich ist der Sound weg. Die komplette Geräuschuntermalung von Anthem verschwindet.

Natürlich kann das auch an euren Headset- oder Speaker-Einstellungen liegen, in den meisten Fällen findet man die Ursache aber im Spiel selbst. Ein Bug lässt den Sound ausfallen, und Abhilfe schafft lediglich ein Neustart. Es bringt also nichts, an irgendwelchen Menü-Reglern herumzuspielen. Das ist dann blöd, wenn ihr euch gerade mitten in einer wichtigen Mission befindet. Hier empfehlen wir als Übergangslösung, die Untertitel einzuschalten. Und nach Abschluss der Expedition neu zu starten.

Rettung naht

Ein Fix ist in Arbeit: Auf Twitter veröffentlicht Anthem-Producer Michael Gamble eine Liste von bekannten Fehlern, die man möglichst bald aus dem Weg räumen möchte. Der Release-Patch kommt am 22. Februar, frühestens dann könnte der Sound-Bug also Geschichte sein. Auch die Balancing-Probleme des Interceptor-Javelins sollen gefixt werden.

Während der Release-Woche werden wir euch natürlich mit weiteren Meldungen und Einschätzungen zu Anthem versorgen. Solltet ihr skeptisch sein, dann wartet unbedingt unseren GameStar-Test ab, der unter anderem der Frage nachgeht, für wen sich Biowares Service-Shooter letztlich lohnt. Und wie gut das Endgame ausfällt.

Plus-Report: Wie sich Bioware mit Anthem neu erfindet - Identitätskrise beim Rollenspiel-Studio