Release-Termin für AoE 2 Definitive Edition, kommt für Steam & Xbox Game Pass PC

Nachdem auf der E3 die Veröffentlichung eines Remakes von Age of Empires 2 offiziell gemacht wurde, kündigte der Publisher Microsoft nun im Zuge der Inside-Xbox-Konferenz offiziell den Release-Termin für die AoE 2: Definitive Edition. Die Neuauflage des Echtzeitstrategie-Klassiker erscheint am 14. November 2019, sowohl im Xbox Game Pass als auch auf Steam.

Nach Release direkt im Game Pass für PC

Während der Konferenz wurde nicht nur das eigentlich Releasedatum für das neue Age of Empires 2 bekannt gegeben, sondern auch direkt seine Aufnahme in den Xbox Game Pass für den PC bestätigt. Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service von Microsoft, bei dem über 100 verschiedene Spiele gegen ein monatliches Endgeld verfügbar gemacht werden.

Ursprünglich gab es diesen Service nur für die Microsoft-Konsole Xbox. Seit der E3 gibt es aber auch eine PC-Variante, die teilweise etwas andere Spiele beinhaltet. Age of Empires 2: Definitive Edition wird etwa mit dem Xbox Game Pass nur am PC spielbar sein.

AoE 2: Definitive Edition ist nicht die einzige Neuerung für den Game-Pass. Microsoft gab gleich eine ganze Reihe an neuen Spielen bekannt, die sich dem Service noch im August anschließen. Darunter auch die Definitive Edition für das erste Age of Empires, welche bereits 2018 erschienen ist.

Definitive Editions auf Steam mit Crossplay

Das Remaster für Age of Empires 2 soll laut Microsoft nicht nur in ihrem eigenen Store und dem Game Pass veröffentlicht werden, sondern wird direkt am Release-Tag auch auf Steam erscheinen. Sollte ein Teil eurer Freunde das Spiel auf Steam haben und einige im Store von Microsoft, ist das aber auch kein Problem. AoE 2: Definitive Edition wird über eine Crossplay-Funktion verfügen. In diesem Fall eben zwischen den beiden PC-Plattformen.

Gleiches gilt im übrigen auch für das Remaster des ersten Teils. Dieser war bislang nicht auf Steam verfügbar, auch wenn eine Version für Valves-Plattform schon vor einiger Zeit angekündigt wurde. Einen Release-Termin gab es für die Steam-Version nie, aber offenbar ist dieser heute. Ab sofort könnt ihr das Spiel nämlich auch auf Steam kaufen.