Jemand hat ganz Skyrim in Age of Empires 2 nachgebaut und ihr könnt es selbst spielen

Fus-Ro-Dah wird zu Wololo: Eine Mod für Age of Empires 2 machts möglich.

Die Map von Skyrim dürften viele von euch blind nachzeichnen können. Aber so habt ihr Himmelsrand wahrscheinlich noch nie gesehen: Der Modder SixthSickSheik6 hat das komplette Land mit allen großen Städten als Karte in Age of Empires 2 nachgebaut. Und ja, ihr könnt darauf spielen, mit neuen Fraktionen, Quests und besonderen Charakteren.

Wir erklären alles Wichtige zu der Mod mit dem Titel »Skyrim Diplomacy« und wie ihr sie herunterladen könnt.

Was steckt in der Skyrim-Mod für AoE2?

Auf der für acht Spieler ausgelegten Karte findet ihr die acht großen Städte und Festungen von Skyrim, die jeweils einer eigenen Fraktion zugeordnet sind. Jeder kann also eine dieser Siedlungen steuern - oder ihr spielt allein mit KI-Gegnern. Hier die Liste der Städte samt ihrer jeweils zugeordneten Kultur:

Windhelm (Kelten)

Einsamkeit (Römer)

Markarth (Azteken)

Weißlauf (Franken)

Winterfeste (Wikinger)

Rifton (Polen)

Dämmerstern (Slawen)

Falkenring (Briten)

Na, habt ihr es direkt erkannt? Das hier ist Weißlauf in AoE2. Seid ihr öfter im Wolkenbezirk unterwegs?

Allerdings wurden viele Aspekte des Strategiespiels an die Vorlage angepasst, zum Beispiel gibt es keine Schusswaffen und keine Trebuchets. Dafür ist Infanterie stärker vertreten.

In der Mod sollen die komplette Hauptquest sowie viele große Nebenquests von Skyrim enthalten sein, insgesamt mehr als 50 Stück. Eure einzigartigen Charaktere können außerdem Drachenhorte, Dungeons und Daedra-Schreine besuchen, um aufzuleveln. Wie sich das spielt, hat unter anderem YouTuber GamerZakh ausführlich ausprobiert. Laut ihm macht der Kampf um die Vorherrschaft trotz kleiner Bugs sehr viel Spaß!

Wo könnt ihr die Mod herunterladen und was braucht ihr dafür?

Ihr müsst Age of Empires 2: Definitive Edition (mit allen DLCs) besitzen und die Mod im Hauptmenü auswählen. Dazu klickt ihr auf das Zahnrad, dann auf Mods und gebt dort »Skyrim Diplomacy« in die Suchleiste ein. Ihr habt die richtige Version gefunden, wenn dabei der Vermerk »As seen on IGN« steht. Abonniert die Mod und schaltet sie auf aktiv, dann könnt ihr loslegen. Sie soll laut dem Modder auch noch auf Steam erscheinen, allerdings gibt es dafür noch kein konkretes Datum.

Mehr spannende Fan-Projekte gesucht? Schaut mal hier:

Was haltet ihr von der Kombination der beiden Dauerbrenner Skyrim und Age of Empires 2? Werdet ihr euch die Map herunterladen und wenn ja, welche Stadt / Fraktion wollt ihr selbst steuern? Schreibt uns eure persönliche Meinung in die Kommentare und verratet uns auch gern, welche Spielwelt ihr noch gern als AoE-Karte sehen würdet.