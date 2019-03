Bei Fortnite sorgten mysteriöse Dracheneier lange Zeit für Spekulationen, jetzt zieht Respawns Battle-Royale-Konkurrent Apex Legends mit den Anlässen fürs Rätselraten nach. Wie den Dataminern von Gaming Intel aufgefallen ist, finden sich in den Spieldateien hochaufgelöste Render-Modelle von Flyern, wie sie aus dem Titanfall-Universum bekannt sind.

Die riesigen Kreaturen kamen im ersten Titanfall vor und konnten Gegner aus der Luft angreifen. Auch Spieler konnten gegen die Flyer kämpfen, was sich ohne einen Titan aber sehr schwierig gestaltete.

Ob die Flyer, wenn sie denn ihren Weg ins Spiel schaffen, in Apex eine ähnlich interaktive Rolle ausfüllen würden, bleibt völlig offen. Kürzlich förderte ein weiterer Leak zutage, dass durchaus KI-gesteuerte NPCs in Apex Legends kommen könnten. Daher ist der Gedankenschritt zu KI-gesteuerten Drachenwesen mit eigenen Verhaltensmustern nicht allzu weit, offiziell gibt es allerdings keine Bestätigung.

LEAK - Dragon-like Flyers coming to Apex Legends:https://t.co/2GitG9aw1q — Apex Legends Leaks & News (@ApexLegendNews) March 20, 2019

Wie die Drachen ins Spiel kommen könnten

Unter Umständen sind die Drachen nur als optisches Beiwerk für die Spielwelt von Apex Legends konzipiert. Man kennt ja schon die riesigen Dinosaurierwesen, die im Hintergrund der Königsschlucht im Ozean stehen.

Diese These würde auch der Trailer zu Season 1 von Apex Legends stützen. Ab Sekunde 30 könnt ihr hoch oben am Himmel eine Gruppe von Drachenwesen fliegen sehen. Es wirkt aufgrund der großen Höhe hier eher so, als ob die Kreaturen nur den Himmel verschönern. Ebenfalls kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Drachen lediglich aufgrund des Trailers im Spielcode vorhanden sind.

Hier könnt ihr den erwähnten Trailer anschauen:

Ein Bild, das Twitter-Nutzer Shrugtal geteilt hat und das angeblich ebenfalls durch Datamining an die Oberfläche gekommen ist, zeigt einen Drachen in einer gänzlich anderen Situation. So reitet der neue Held Octane auf einem der Flyer, was diesem mal so gar nicht zu gefallen scheint. Laut Shrugtal handelt es sich dabei um ein ungenutztes Promo-Bild:

New unused promotional banner image pic.twitter.com/lAhaTcAAeI — Shrugtal (@shrugtal) March 19, 2019

Ob und wenn ja, was Respawn und EA mit den Flyern planen, wird die Zeit zeigen. Indes könnt ihr eure eigene Zeit möglichst effektiv nutzen, indem ihr unseren Guide zum Battle Pass von Apex Legends lest. Dort erfahrt ihr, wie ihr möglichst schnell auflevelt und die Prämien freischaltet.

