Selbst nach zahllosen Fehlschlägen wagt sich Ubisoft wohl nochmal an ein Battle Royale - will einen der großen Marktführer kopieren

Bei Ubisoft soll ein neues Battle Royale entstehen, das sich stark an Apex Legends orientiert.

Ubisofts letzter Battle-Royale-Versuch stammt aus dem Jahr 2020, nannte sich Hyper Scape und wurde nach gut 18 Monaten eingestampft. Doch es scheint, das Unternehmen will das Genre noch nicht aufgeben und arbeitet schon seit Längerem an einem neuen Spiel.

Apex Legends - aber von Ubisoft?

Laut einem Bericht von Insider Gaming entsteht bei Ubisoft ein neues Battle Royale unter dem Projektnamen »Scout«. Das Spiel soll sich sehr stark an Apex Legends von Entwickler Respawn Entertainment orientieren.

Den Quellen von Insider Gaming zufolge wurde sogar ein Bild von Apex Legends als internes Thumbnail für das neue Projekt genutzt. Es heißt, Scout befindet sich bereits seit einigen Jahren in Entwicklung.

Mit EAs erfolgreichem Battle Royale als Vorbild wählt Ubisoft anders als etwa ein CoD: Warzone den Hero-Shooter-Ansatz für das Genre. Die Charaktere haben also individuelle Fähigkeiten, die im Kampf eingesetzt werden können.

Insider Gaming berichtet, dass die Charaktere von Scout stark an Pathfinder, Wraith und Lifeline aus Apex Legends erinnern. Eine Quelle glaubt, das Ziel sei es, »aus den sinkenden Spielerzahlen von Apex Kapital zu schlagen und Ubisofts Führung denkt, dass es auf dem Markt Platz für ein weiteres Helden-Battle Royale gibt«.

Widerspruch aus den eigenen Reihen

Ubisofts internes Marktforschungsteam sucht scheinbar nach dem Genre, das an den Erfolg von Battle Royales anknüpfen soll und nennt dabei auch das Sinken der Spielerzahlen bei vielen Spielern dieser Art als einen Grund für die potenzielle Neuausrichtung.

Das trifft scheinbar auch auf Apex Legends zu, denn schon im Februar 2025 erklärte EAs CEO Andrew Wilson im Zuge eines Finanzberichts, dass der Shooter momentan nicht wie gewünscht performt und ein großes Update in Zukunft geplant ist.

Insider Gaming zufolge hat Ubisoft übrigens seit der Einstellung von Hyper Scape gut ein Dutzend Battle-Royale-Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien wieder verworfen.

Erst Ende März schloss Ubisoft einen Deal mit dem chinesischen Konzern Tencent ab. Die daraus entstandene Tochtergesellschaft soll sich um die Marken Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six kümmern. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel oben in der Box.