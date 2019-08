Wo springen die Spieler von Apex Legends am liebsten ab?

Mithilfe eines Trackingprogramms hat der Reddit-Nutzer ZYy9oQ eine Karte zu Apex Legends erstellt, die zeigt, in welche Orte die Spieler zu Beginn eines Matches am liebsten springen. Entsprechende Daten nimmt er seit Season 1 auf. Und ja: Das berüchtigte Skulltown ist in der Tat auf Platz 1.

Die Karten basieren auf der Auswertung von mehr als 120.000 Matches. Um sie zu entwerfen, setzt der Ersteller auf die Hilfe der Community. Auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite könnt ihr ein Programm herunterladen und damit auch eure Matches in die Datenbank eintragen.

Die beliebtesten Gegenden der Apex-Spieler

Insgesamt zehn verschiedene Maps hat ZYy9oQ veröffentlicht. Die unterteilen sich nach Season, Spielmodus und Rang. Auch die Unterschiede zwischen den beiden höchsten Rängen und den vier niedrigeren hebt er hervor.

Die Karten

Skulltown ist ganz vorne dabei: Der beliebteste Absprungort der Spieler ist eindeutig Skulltown. In zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Spielern des Battle-Royale-Spiels erfuhren wir in der Vergangenheit einige Gründe dafür: Hier erinnere Apex an klassische Arena-Shooter. Da es keine Waffen-Unlocks oder ähnliches gibt, spielen alle nach den gleichen Regeln. Und in Skulltown hat man durch die vielen Spieler schnelle Action und wenig Leerlauf.

Seit Season 2 verteilen sich die Spieler: Obwohl Skulltown auch in der aktuellen Staffel noch unangefochten an der Spitze ist, springen seitdem mehr Spieler im nahegelegenen Marktplatz ab. Außerhalb dieser beiden Orte verteilt man sich relativ gleichmäßig. Im bewerteten Modus ist die Verteilung stärker ausgeprägt und Skulltown rutscht in der Beliebtheit etwas ab. Hier ist der Marktplatz Absprungort Nummer 1.

Wie gehen die einzelnen Ränge vor? Niedrigstufige Spieler springen am liebsten in Skulltown ab. Ab Silber breitet sich die Masse über die gesamte Karte aus. Der höchste Rang hingegen präferiert wieder Skulltown.

Apex Legends soll bereits nächste Woche den von vielen Fans geforderten Solo-Modus erhalten. Für EA hat sich der Start von Season 2 zudem gelohnt: Der Publisher gibt an, dass das Spiel seitdem seine Erwartungen übertroffen habe.

Battle Royale: Woher kommt das Phänomen?