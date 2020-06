Apex Legends: Story-Modus ist ein Erfolg, kommt eine ganze Kampagne?

Wird Apex Legends ein storybasiertes Battle Royale? Klingt im ersten Moment ein bisschen verrückt, aber so wie es aussieht, legen die Entwickler einen größeren Fokus auf die Handlung.

Nach dem Quest-Modus in Season 5, in dem Spieler im PvE die Hintergrundgeschichte einiger Charaktere erleben konnten, soll sich Season 6 nämlich in seinem erzählerischen Ansatz von der bisherigen Herangehensweise unterscheiden.

Die Community will Story

In einem Interview mit Gamespot gibt Creative Director Chad Grenier einen kleinen, aber interessanten Ausblick in die Zukunft von Apex Legends:

"Wir haben viel auf das Feedback gehört und ich glaube, im Allgemeinen spielen die Leute gerne den Quest-Modus. Wenn überhaupt, dann war das Feedback nur, dass die Leute mehr von der Lore und der Story wollen. Also versuchen wir, neue zu Wege finden, diese Inhalte in zukünftigen Seasons einzubringen."

"[...] Die sechste Season unterscheidet sich vielleicht ein wenig von der fünften. Das sind nur unsere Iterationen und Versuche, neue Dinge auszuprobieren und zu sehen, was funktioniert. Auch wollen wir sehen, was nicht funktioniert und den Fans zuhören."

In den Augen der Entwickler war der Story-Fokus also ein Erfolg. Und offensichtlich will das Team weiter darauf aufbauen, denn das Feedback der Community bekräftigt sie in ihrem Ansatz. Anscheinend interessieren sich viele Spieler für die Hintergrundgeschichte des Battle-Royale-Geballers und dessen Figuren.

Erwartet uns also eine richtige Kampagne? Eine solche Entscheidung klingt zumindest plausibel. Immerhin ist der Battle-Royale-Markt nach wie vor stark besetzt mit namhaften Titeln wie Call of Duty: Warzone oder Fortnite. Bei so viel Konkurrenz könnte ein größerer Schwerpunkt auf die Handlung das Richtige sein, um sich von den Wettbewerbern abzugrenzen.

Noch ist aber natürlich noch nichts bestätigt, außerdem ist gerade erst Season 5 gestartet. Sollten sich die Entwickler also dafür entscheiden, würde es noch eine ganze Zeit dauern. Man darf aber gespannt sein, wie genau sich der angekündigte neue Story-Ansatz im Endeffekt äußern wird.

Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Im Interview geht Chad Grenier außerdem näher auf die Beweggründe hinter der Implementierung eines mehr auf Story bedachten Modus in einem eigentlich auf Multiplayer ausgelegten Spiel ein. Er erklärt die Entscheidung hauptsächlich mit der Erfahrung aus einem früheren Projekt, nämlich Titanfall 2.

Der Shooter aus dem Jahr 2016 legte ebenfalls mit seiner Kampagne einen großen Wert auf eine immersive Handlung. So fragten sich die Entwickler:

"Wie können wir eine Geschichte in einem Battle-Royale-Spiel erzählen? Ist das überhaupt möglich? Und wir haben Wege gefunden, dies durch transmediales Storytelling sowie unsere Charaktere und den Dialog zu erreichen - »Quest« ist also nur eine Weiterentwicklung des Versuchs, eine Geschichte in einem Multiplayer-Spiel zu erzählen."

Mit transmedialem Storytelling bezieht sich Grenier übrigens auf die Methode, Geschichten über mehrere Medien hinweg zu erzählen und somit eine Art Puzzle zu schaffen, welches nur durch die Kombination der einzelnen Story-Teile zu einer kohärenten Erzählung wird. Ein wenig genauer auf diese spezielle Art des Erzählens gehen wir in unserem Plus-Artikel Transmedia: Der Fortsetzungs-Wahn ein.

In Apex Legends geschieht das beispielsweise durch die Kommentare der Charaktere im Spiel, gepaart mit einigen Hintergrund-Infos durch beispielsweise die Website. Falls ihr euch mehr für die Hintergründe interessiert, haben wir ein Video über die geheime Story von Apex Legends für euch vorbereitet.

Und falls ihr euch fragt, was euch mit Season 5 von Apex noch so erwartet, schaut euch am besten den Trailer zum Event »Verlorene Schätze« an.