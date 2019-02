Im Alleingang zum Apex: Der erst kürzlich erzielte Kill-Rekord in Apex Legends von MrSimpleOG wurde erneut eingestellt. Nun liegt die Messlatte für alle zukünftigen Rekordjäger um zwei Zähler höher, bei 36 Solo-Abschüssen! Alleine. In einem Battle Royale. Das nur 60 Teilnehmer pro Match zulässt. Was machen die anderen Spieler in der Zeit eigentlich?

Hier findet ihr den Clip des neuen Rekordhalters Mendokusaii:

So gelang der Rekord in Apex

Solo for the win: Kurz nach Matchbeginn segneten Mendokusaiis Squad-Kollegen bereits das Zeitliche. Gut für ihn, so blieb schließlich mehr für ihn übrig.

Ein Muster: Der Spieler landete wie schon der vorherige Apex-Rekordhalter in Skulltown (zu Deutsch: Schädelstadt) und griff sich einen Wingman sowie eine Alternator, als seine beiden Partner bereits in den Wüstenboden bissen. Das dafür verantwortliche Squad zog er denn auch mal eben zur Verantwortung - mit einer Mischung aus schneller Bewegung und präzisen Schüssen.

Tödliche Kombination: Von da an kombinierte er den erwähnten Wingman-Revolver für präzisen Mitteldistanz- und Fernkampf mit der R-99-Maschinenpistole für schnelle Nahbereichs-Angriffe. Zudem nutzte er den flinken Wechsel zur Zweitwaffe Wingman, wenn ihm im Nahkampf die Munition seiner Erstwaffe ausging.

Die Grenzen kennen: Allgemein spielte Mendokusaii äußerst aggressiv und selbstbewusst, wusste aber auch, wann er einen taktischen Rückzug einschieben musste, um sich zwischendurch hochzuheilen. Selbst, als er der Zone hinterherhechtete und in echte Bedrängnis geriet, behielt er einen kühlen Kopf und heilte gegen, weil es die Situation eben erforderte.

Krönender Abschluss: Im Finale der Partie Apex Legends, als der Kreis Battle-Royale-typisch eng und außer ihm nur noch ein Squad am Leben war, behielt er seine aggressive und schnelle Taktik bei und drückte dem Gegner schließlich seinen Stempel auf. GG.

