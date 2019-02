Apex Legends - Heute kommt Havoc, die erste neue Waffe

Schon seit einigen Tagen wissen wir, dass die Havoc eine der neuen Waffen von Apex Legends wird. Und der Release kommt flotter als gedacht: Noch heute - am 20. Februar - soll das neue Schießeisen im Spiel auftauchen.

Das gab der Entwickler über den offiziellen Twitterkanal bekannt, wo er auch ein kleines Teaservideo der neuen Wumme zeigte. Auf dem können wir erkennen, dass es sich um ein Sturmgewehr - so viel ging bereits aus dem Leak hervor - handelt. Zudem hat es einen sekundären Feuermodus, mit dem ihr euren Schuss aufladen könnt. Auch den fand man bereits in den Dateien. Dafür benötigt ihr allerdings das Waffen-Upgrade »Select-Fire-Receiver«.

