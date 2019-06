Der erste Seasonpass zu Apex Legends musste viel Kritik einstecken. Jetzt bessert das Team nach und kündigt zusammen mit einem neuen Event weitere Belohnungen für den derzeit laufenden Battlepass an. Auf der offiziellen Website veröffentlichte der Entwickler Respawn Entertainment alle Details und Bilder der nahen Apex-Legends-Zukunft.

Darauf können sich Apex-Legends-Spieler freuen

Ab Dienstag, dem 4. Juni geht es mit dem Event »Legendäre Jagd« weiter. Neben Bonus-XP wird es erstmalig Herausforderungen, rotierende Store-Skins, eine spezielle Matchmaking-Warteschlange und neue legendäre Skins geben.

Apex-Elite-Warteschlange: Wer zu den besten 5 Spielern eines Matches gehört, erhält Zugriff auf eine neue Warteschlange: An der können ausschließlich Spieler teilnehmen, die ebenfalls unter den besten 5 des letzten Matches waren. Um hier zu bleiben müsst ihr es stets aufs neue auf in die Top 5 schaffen.

Zwei legendäre Skins für alle Battlepass-Besitzer: Im ersten Battlepass gibt es neue Skins. Einen legendären Skin für die R-301 (Level 1) und einen weiteren legendären Skin für Wraith (Level 15). Besitzt ihr den Pass bereits, bekommt ihr die Belohnungen rückwirkend. Alle anderen haben laut Timer im Spiel noch bis zum 18. Juni Zeit, den aktuellen Battlepass zu erwerben und auf die entsprechende Stufe hochzuleveln.

Herausforderungsbelohnung der legendären Jagd: Mit einigen zeitlich begrenzten Herausforderungen könnt ihr euch neue seltene, epische und legendäre Skins verdienen. Als Beispiel zeigt der Entwickler einen speziellen goldenen Skin für Bloodhound.

Doppel-EP-Wochenende: Vom 7. bis 10. Juni bekommt ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten auf euren normalen Fortschritt, sowie den Battlepassfortschritt.

Ein Bonuslevel pro Tag: Jeden Tag erhaltet ihr ein Level auf euren Battlepass-Fortschritt geschenkt, sobald ihr es unter die Top 5 schafft. Insgesamt könnt ihr so also ganze 14 Level aufsteigen, wenn ihr jeden Tag einmal unter die besten fünf gelangt.

Store-Skins der »Legendären Jagd«: Alle drei bis vier Tage wird der Store mit neuen Skins passend zum Event bestückt. Die könnt ihr direkt kaufen.

Community freut sich über Anpassungen

Neben den neuen Inhalten für den derzeit laufenden Battlepass kündigte Respawn Entertainment auch an, wie man mit Season 2 des Battlepass verfahren will. Die Community des Spiels zeigt sich über all diese Änderungen durchaus erfreut.

Nutzer lowlight schreibt zum Beispiel, dass der Wraith-Skin der erste Skin in Apex Legends ist, für den er tatsächlich zahlen will. Mehr als 500 Personen stimmten ihm zu. Auch auf den Skin für die R-301 freuen sich die Spieler.

In der jüngeren Vergangenheit sah es weniger rosig bei Apex Legends aus. Zwei Monate in Folge brachen die Umsätze des Battle-Royale-Shooters ein und die Spieler riefen wegen zu hoher Store-Preise gar zum Boykott auf. Seltene Updates und mangelnde Kommunikation seitens der Entwickler besänftigte die Fans nicht. Im Angesicht der jetzt geplanten Neuerungen geben einige Kommentatoren auf Reddit an, zum Spiel zurückkehren zu wollen.

Plus-Kolumne: Apex Legends - Ein Ausnahmespiel, das bald zur Regel werden könnte