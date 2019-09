Apex Legends - Neue Legende Crypto taucht in Match auf und flieht

Die zweite Season von Apex Legends neigt sich langsam dem Ende zu, in wenigen Wochen beginnt Season 3. Dann folgen unter anderem neue Waffen und eine weitere Legende namens Crypto. Offiziell bestätigt hat Entwickler Respawn die zwar noch nicht, doch die Hinweise auf den Hacker mehren sich.

Nun hat Respawn den neuen Champion in einer Art In-Game-Event in Aktion gezeigt. Der Moment wurde von Reddit-User FrozenFroh aufgenommen und mit der Apex-Community geteilt. Im Video sieht man, wie Frozen durch ein Fenster auf ein Computerterminal blickt und dort Crypto bei seiner Lieblingsbeschäftigung entdeckt: Hacken. Neben der Legende schwebt eine Drohne.

Als Crypto, der sich schon aus der Ferne mit Tastaturgeräuschen verraten hat, den Spieler bemerkt, bricht er den Hackvorgang ab und flieht aus dem Raum. Nach der Skriptsequenz ist Crypto verschwunden.

Entwickler: »Wer ist Crypto?«

Auf Reddit hat der Beitrag zum Zeitpunkt dieses Artikels fast 25.000 Upvotes erhalten. Das Highlight: Einige Entwickler von Respawn haben auf den Post geantwortet - wenn auch etwas verschmitzt.

Der Titel des Videos lautet übersetzt »Crypto ist aufgetaucht!!! Er ist weggerannt!«. Darauf antwortet Entwickler lowkeydjosh: »Wer?«.

FrozenFroh erwidert: »Ihr macht mich fertig, wenn ihr seinen Namen geändert habt. Dieser "crypto_laptop" lügt nicht!«. Das bringt einen weiteren Respawn-Entwickler mit dem Reddit-Namen RaymeCV zu einer scherzhaften Antwort:

"Ich habe etwas seltsames in den Lokalisierungsdateien gefunden, hat das vielleicht damit zu tun?



»LEGEND_9_NAME« »Jimmy McHackington III«"

Obwohl keiner der Entwickler den Hacker offiziell bestätigt, deuten ihre neckischen Antworten dennoch darauf hin, dass es sich bei dem NPC um Crypto handelt. Bisher gab es lediglich kleine Teaser und geleakte Artworks, jetzt hat man den Helden also endlich auch in Person getroffen.

Was genau er an dem Computer gemacht hat, werden wir wohl in den kommenden Wochen erfahren. Wenn ihr Crypto selbst treffen wollt, begebt euch im Match in die Labs (nördlich von Hydrodamm, westlich der Sümpfe). Dort findet ihr eine Tür, die ihr auftreten müsst, dahinter wartet der Hacker auf euch.

Apex Legends Season 3: Neue Legende, Waffe & Battlepass