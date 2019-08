Erst vor wenigen Tagen erhielt Apex Legends eine Solo-Queue. Doch das Update offenbarte noch viel mehr, als geplant: Dataminer fanden Hinweise auf einen weiteren kommenden Modus. Genau gesagt einen kooperativen PvE-Modus. Bereits seit einer Weile gibt es eine Datei die auf einen derzeit noch unbekannten »Hunt the Beast«-Modus hindeutet. Jetzt werden die Informationen dank That1MiningGuy konkreter.

Ein Eintrag in den Dateien spricht konkret von einer »PvE Goliath Hunt one-off mission«. Und dabei soll es sich nur um eines von vielen möglichen Zielen handeln. Eigenen Angaben nach hat der Dataminer noch mehr gefunden. Geteilt hat er allerdings nur die Informationen zur Jagd auf den Goliath.

Since it's our 3 month anniversary and you guys are always so awesome to me. Figured I'd share a juicy one about PVE with you today. Here is ONE of the SEVERAL objectives I've found so far :) pic.twitter.com/mFiLsoeYJj — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) August 14, 2019

So funktioniert der Koop-Modus

Ein spezielles Jagdziel: Den Einträgen nach zu urteilen würdet ihr in einem PvE-Modus zunächst selbst Ziele suchen müssen. Eines davon ist zum Beispiel, ein Monster namens Goliath zu jagen. Dem Riesen könnt ihr allerdings nur mit Energiewaffen Schaden zufügen. Also müsst ihr durch die Königsschlucht ziehen und erst einmal die richtige Ausrüstung finden.

Kleinere Gegner als Kanonenfutter: Das wird allerdings etwas schwerer als im bekannten PvP-Modus. In der Monsterjagd findet ihr die richtigen Waffen nur in Versorgungscontainern, die von weiteren Gegnern beschützt werden. Ist die Jagd einmal abgeschlossen, lootet ihr das große Monster und evakuiert darauf.

Apex Legends trifft auf Evolve: Das erinnert ein klein wenig an das mittlerweile eingestellte Evolve, in dem ihr ebenfalls auf einer großen Karte ein Monster aufspüren musstet und ein Team mit verschiedenen Fähigkeiten hattet. Der größte Unterschied in Apex Legends wäre, dass das Monster nicht von einem anderem Spieler, sondern der KI gespielt wird. Die Fähigkeiten der Charaktere sind bereits fast perfekt für so einen Modus geeignet: Bloodhound könnte zum Beispiel das Ziel aufspüren und Wattson hindert es am weglaufen, während Lifeline das Team am Leben hält. Mirage hingegen könnte das Ziel mit seinen Attrapen in eine Giftfalle von Caustic locken.

Derzeit läuft in Apex Legends die kürzlich zusammen mit dem Solo-Modus gestartete Iron Crown Challenge. Bei den Fans stößt die aktuell auf sehr viel Kritik. Zwar sind die Spieler mit den Skins zufrieden, stören sich aber an der starken Monetarisierung. So kommen alle Belohnungen aus kostenpflichtigen Lootboxen, von denen ihr gerademal zwei gratis erspielen könnt.