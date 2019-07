Datamining in Apex Legends nennt die Belohnungen für den Ranked-Modus

Während der Entwickler Respawn selbst noch keine konkreten Angaben zu den Belohnungen für den bewerteten Modus in Apex Legends gemacht hat, haben Dataminer einige Informationen ausgraben können.

Bilder oder gar Videos von den neuen Gegenständen gibt es noch nicht. Deren Beschreibung wurde lediglich in Textform entdeckt. Es muss sich hierbei zudem um keine garantierte Bestätigung handeln. Respawn gab bereits in der Vergangenheit an, dass Fünde aus dem Datamining zutreffen können, manchmal aber auch Überreste aus der Entwicklung, die bereits verworfen wurden, auftauchen.

In case you missed. Currently these are the end-season ranked rewards. pic.twitter.com/nDCWmBBVaT — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) July 13, 2019

Das bekommen die einzelnen Ränge

Im Spiel selbst werden einige der Belohnungen bereits gelistet. Diese Auflistung stimmt allerdings nicht ganz mit den jetzt in den Dateien gefundenen Belohnungen überein. Außerdem gibt es Hinweise auf einen speziellen Skin für das HCOG-Zielfernrohr, der bisher noch nicht offiziell erwähnt wurde.

Die Belohnungen der einzelnen Tiers

Im folgenden listen wir alle Belohnungen für die einzelnen Ränge auf und vergleichen die offiziellen Angaben mit denen des Datamining. Nur im Datamining gefundene Belohnungen heben wir in der Liste fett hervor.

Bronze

Bronze Tier Badge

Bronze Tier HCOG Skin

Bronze Tier Dive Trail

Silber

Silber Tier Badge

Silber Tier HCOG Skin

Silber Tier Dive Trail

Gold

Gold Tier Badge

Gold Tier HCOG Skin

Gold Tier Dive Trail

Platin

Platin Tier Badge

Platin Tier HCOG Skin

Platin Tier Dive Trail

Diamant

Diamant Tier Badge

Diamant Tier HCOG Skin

Diamant Tier Dive Trail

Apex Predator

Apex Predator Tier Badge

Apex Predator Tier HCOG Skin

Apex Predator Tier Dive Trail

Apex Legends - Screenshots aus der PC-Version ansehen

Bei den »Dive Trails« handelt es sich um besondere Kondensstreifen, die ihr zu Beginn eines Matches beim Absprung aus dem Dropship sehen könnt, sowie wenn ihr das Seil an einem der zahlreichen in der Spielwelt verteilten Ballone bis zum Ende hochklettert.

Neu ist also vor allem, dass scheinbar alle Ränge die gleichen Belohnungen erhalten. Das Aussehen dieser wird nur variieren. Zudem wissen wir jetzt, dass es sich bei der im Spiel bereits genannten »Waffenkosmetik« handelt: Einen Skin für das HCOG Zielfernrohr. Unbekannt ist hingegen, ob die höheren Tiers auch die Belohnungen der vorherigen erhalten.

Der Entwickler arbeitet derzeit zudem an dem berüchtigten Server-Fehler code:leaf. Außerdem plant er schon sehr bald eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen an den Anti-Cheat-Mechaniken. Die sollen in Zukunft Cheater gemeinsam in Matches stecken.