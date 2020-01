Respawn Entertainment hat den Reveal-Trailer zu Season 4 von Apex Legends veröffentlicht und der konzentriert sich vor allem auf die Legende Revenant. Ansehen könnt ihr euch das Video über diesem Absatz.

Im Internet sorgt der Clip für viel Jubel und Fans sind so beeindruckt, dass sie gerne eine ganze Serie in diesem Stil haben wollen. Aber auch die Konkurrenz klatscht Beifall: Der Art Director von Call of Duty: Modern Warfare lobt das Werk seiner Ex-Kollegen bei Respawn.

Respawn is kicking some ass with Apex Legends Season 4 – Assimilation Launch Trailer https://t.co/kXsTQ1yDyS via @YouTube — Joel Emslie (@ArtPeasant) January 30, 2020

Außerdem gibt es eine weitere Bestätigung vom Entwickler: Forge, der ursprünglich als Legende von Season 4 angekündigt wurde, ist jetzt hochoffiziell tot. Damit wird der »Doomfist von Apex Legends« wohl nicht mehr ins Spiel kommen.

Yes. Forge was murdered. He is dead. As dead as it gets. Super duper dead. ??? #RIP



On a scale from 1 to 10 that he could be alive, he's at 0.



Hope this helps ? — Moy Parra (@_moyparra) January 30, 2020

Infos zu Revenant

Ist Revenant ein Roboter? Der Trailer greift auf Hintergrundgeschichte von Titanfall zurück und spielt 30 Jahre vor den Ereignissen von Apex Legends. Revenant ist ein Simulacrum - ein Roboter, in den das Bewusstsein eines Menschen transferiert wurde, um diesen vor dem Tod zu retten. Im Gegensatz zu anderen Androiden ist er sich seines Zustands nicht bewusst und hält sich für einen Menschen.

Was passiert im Video? Im Laufe seiner Attentatsmission nimmt er jedoch Schaden, wodurch er durch seine Programmierung hindurchsehen kann und sein wahres Wesen erkennt. Darauf beginnt sein Rachefeldzug gegen Hammond Robotics, die für seine Situation verantwortlich sind.

Was kann Revenant? Offiziell hat Respawn Entertainment seine Fähigkeiten noch nicht enthüllt. Allerdings fanden Dataminer bereits in Vorbereitung auf das Halloween-Event von 2019 Informationen zu den Skills von Revenant in den Dateien.

Im Trailer gibt es noch einige Details zu sehen, die auf die Inhalte von Season 5 hindeuten könnten. Unter dem Tisch von Revenant versteckt sich eine Sidewinder Anti-Titan-Waffe. Gut möglich, dass es sich dabei um die neue Waffe von Season 5 handelt.

Das Mädchen am Ende des Videos könnte zudem die nächste neue Legende nach Revenant werden. Bereits in der Vergangenheit fanden Dataminer Hinweise auf einen Charakter namens »Loba«. Das ist portugiesisch und bedeutet so viel wie »Wolf«. Und das unbekannte Mädchen erhält im Verlauf des Trailers eine Wolfsstatue als Geschenk.

Die vierte Season von Apex Legends startet in wenigen Tagen am 4. Februar 2020. Spätestens an diesem Tag sollte das Studio zudem ein weiteres Video veröffentlichen, das sämtliche Gameplay-Änderungen vorstellt. Auch die Patch Notes wird es dann geben.