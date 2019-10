Halloween in Apex Legends: Das Event soll die zwölfte Legende anteasern

Nachdem That1MiningGuy Hinweise zum Spielablauf des »Fight or Fright« genannten Halloween-Events von Apex Legends gefunden hat, meldet sich nun der Dataminer Shrugtal zu Wort und weist darauf hin, dass das Event scheinbar die nunmehr zwölfte Legende namens Revenant anteasert. Zudem postet er ein kurzes Video, das die Inhalte der Veranstaltung zeigt.

Worth noting that the Revenant is the playable name of unreleased legend codename "Blackout". So likely being teased through the announcer in the halloween event and becomes a playable character later?https://t.co/YM9tS3LbbR