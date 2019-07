So levelt ihr Apex Legends' zweiten Battle Pass schnell durch

Zusammen mit Staffel 2 Battle Charge startete auch der neue Battle Pass von Apex Legends. Statt wie noch in der letzten Saison einfach nur Erfahrungspunkte mit den einzelnen Legenden zu ergrinden, müsst ihr diesmal eine Reihe von Challenges absolvieren. Wir erklären euch, wie ihr den Battle Pass schnell bis zur maximalen Stufe 110 leveln könnt.

Start des zweiten Battlepass: 2. Juli 2019

2. Juli 2019 Ende des zweiten Battlepass: 2. Oktober 2019

2. Oktober 2019 Dauer: 12 Wochen

Alle wichtigen Infos zu Apex Legends Season 2 an einem Ort

So funktionieren die Herausforderungen

Jede Woche könnt ihr euch über die Challenges 10 vergleichsweise einfache Battle-Pass-Level verdienen. Im Spiel wird das als »+1 BP LVL« bezeichnet. Diese Bezeichnung übernehmen wir für unseren Guide. Die dafür zu erfüllenden Aufgaben sind jede einzelne Woche gleich und ändern sich im Verlauf der aktuellen Season auch nicht. Dazu zählen:

Drei wöchentliche Aufgaben für jeweils +1BP LVL

Zwei wöchentliche Aufgaben für die Erfüllung der täglichen für jeweils +1BP LVL

Eine wöchentliche Aufgabe für 9.000 Sterne / XP für +1BP LVL

Eine wöchentliche Aufgabe für 18.000 Sterne / XP für +1BP LVL

Eine wöchentliche Aufgabe für 27.000 Sterne / XP für +1BP LVL

Eine wöchentliche Aufgabe für 36.000 Sterne / XP für +1BP LVL

Eine wöchentliche Aufgabe für 45.000 Sterne / XP für +1BP LVL

Jedes weitere Battle-Pass-Level darüber hinaus verlangt von euch, 54.000 Sterne und/oder XP zu sammeln. Im Gegensatz zu Season 1 bekommt ihr allerdings keine Bonungserfahrungspunkte mehr auf euer Battle-Pass-Level für jede gespielte Legende.

Jede Woche könnt ihr 7 Level verpassen: Wer eine Woche lang nicht zum spielen kommt, kann die alten wöchentlichen Aufgaben nachholen. Einen Haken gibt es aber: Die Herausforderungen für das sammeln von Sternen und auch die für den Abschluss täglicher Aufgaben werden jede Woche zurückgesetzt. Das heißt: Verpasst ihr diese eine Woche lang, dann entgehen euch die geschenkten Level.

So erreicht ihr Level 110 im Laufe der Season

Der Grind kann einiges an Zeit in Anspruch nehmen und wer nicht aufpasst, muss womöglich auf einige der Belohnungen aufgrund von Zeitmangel verzichten. Wichtig ist vor allem, dass ihr die folgenden Dinge erledigt:

Schließt jede Woche mindestens 10 tägliche Aufgaben ab für +2BP LVL.

Sammelt jede Woche mindestens 135.000 Sterne und/oder Erfahrungspunkte für +5BP LVL.

Wöchentliche Aufgaben wie »Erledige 4 Spieler in den Wetlands« für +1BP LVL könnt ihr vorläufig ignorieren und in der letzten Woche erledigen. Dann könnt ihr sie womöglich gar zeitgleich abschließen, sollten sich die Aufgaben ähneln, und so ein wenig Zeit sparen.

Jedes absolvierte Level, das von euch 54.000 Sterne / XP verlangt, ist Bonus.

Fallt ihr zurück und wollt nicht farmen, könnt ihr euch für jeweils 150 Apex Coins (etwa 1,50 Euro) Level dazukaufen.

Wenn ihr direkt in Woche 1 anfangt, müsst ihr jede Woche nur 10 Battlepass-Level erreichen, um bereits eine Woche vor Ende der Season die letzte Belohnung auf Level 110 zu erreichen. Da ihr jede Woche genau 10 Battle-Pass-Level über diverse Challenges erhalten könnt, sollte das nicht allzuviel Zeit in Anspruch nehmen und durch normales Gameplay erreichbar sein.

Die legendären Belohnungen des zweiten Battle Pass

Nur für Käufer des Battle Pass gibt es diese Season fünf legendäre Skins, die sich auf Waffen und Legenden aufteilen. Zudem erhalten diese insgesamt 1.000 Apex Coins, wodurch man die Kosten des Battle Pass wie schon in Season 1 wieder einspielen kann. Die folgenden legendären Belohnungen gibt es:

Level 1: The Intimidator - Spitfire Skin

The Intimidator - Spitfire Skin Level 25: Prince of Darkness - Caustic Skin

Prince of Darkness - Caustic Skin Level 50: Apex Pack mit einem garantierten Legendary

Apex Pack mit einem garantierten Legendary Level 75: Jade Tiger - Octane Skin

Jade Tiger - Octane Skin Level 100: The Iron Rampage - R-301 Skin

The Iron Rampage - R-301 Skin Level 110: The Golden Rampage - R-301 Skin

Die beiden Skins für die R-301 verändern sich wie schon der spezielle Havoc-Skin von Staffel 1, je mehr Abschüsse ihr mit ihnen erzielt. Im Falle der R-301 leuchten rote (The Iron Rampage) beziehungsweise blaue (The Golden Rampage) Flammen an der Waffe auf.

Neben den legendären Belohnungen gibt es zudem eine Reihe von besonderen epischen Items wie neue Ladebildschirme, Hintergrundmusik oder gar Skydive-Emotes, die ihr während dem Flug über der Königsschlucht einsetzen könnt.

