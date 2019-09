Nachdem Apex Legends gestern bereits einen Launch-Trailer für Season 3 veröffentlicht hatte und die Spieler mit einer komplett neuen Karte überraschte, schoss man nun einen weiteren Ingame-Trailer hinterher.

Was ist zu sehen? Erstmalig die neue Karte "World's Edge" und die Charge Rifle in Aktion. So startet der Trailer mit einem Rundumblick über die neue Map und zeigt wie Abwechslungsreich die Areale gestaltet sind. Da das Motto der neuen Karte "Feuer und Eis" lautet, sieht man große, mit Lava überzogene Gebiete, während andere Teile der Map mit Eis und Schnee überzogen sind.

Sattes Grün statt Wüste

Auch die restlichen Teile der Karte sind abwechslungsreich gestaltet, so fallen auch die vielen grünen Flächen abseits der "Feuer und Eis" Gebiete auf.

Während die bereits vorhandene Map "Kings Canyon" eher eintönige Wüstengebiete aufweist, scheint Entwickler Respawn hier diesmal den Farbpinsel in die Hand genommen zu haben. Viele der neuen Areale versprechen auch neue Gameplay-Varianten: So sieht man im Trailer beispielsweise einen Geysir, welcher die Spieler in die Luft katapultiert und einen Weiterflug ermöglicht.

Auch eine Zugfahrt wird mit der neuen Karte möglich: So wurde ein Bahnhof inklusive Schienennetz auf der Karte platziert. Auf den einzelnen Waggons sind Loot-Behälter aufgestellt. Der Trailer verspricht aufreibende Gefechte bei voller Fahrt.

Außerdem soll es auch Schatzkammern geben: Diese speziellen Räume sollen dann besonders hochwertiges Loot beherbergen, ähnlich wie das Loot-Schiff oder die Hotzone in Kings Canyon.

Die neue Waffe in Aktion

Die neue Waffe nennt sich "Elektrogewehr" und ist wie die anderen Waffen in Apex Legends bereits aus Titanfall 2 bekannt. Im Trailer sieht man die Legende Wraith, wie sie mit der Waffe ihre Gegner reihenweise erledigt.

Wie funktioniert die Waffe und wie bekomme ich sie? Das Elektrogewehr ist laut EA eine Energiewaffe, womit sie regulär im Spiel erhältlich sein dürfte, also unabhängig von Airdrops. Sie schießt einen gebündelten "Elektrostrahl" in Richtung Gegner und schmelzt ihn innerhalb von Sekunden.

Was sagen die Spieler?

Der Tenor auf Reddit ist allgemeine Begeisterung. So freuen sich die meisten Spieler auf die neue Karte und der allgemeine Fan-Liebling scheint jetzt schon der neue Zug zu sein. Auch der neue Loot-Raum ist ein beliebtes Gesprächsthema.

"Könnt ihr euch vorstellen wie schnell Pathfinder wird, wenn er sich an einen fahrenden Zug hangelt?"

"Der neue Loot-Raum wird absolut der Hotspot werden. Jedes Spiel!"

Wann geht's los? Ab dem 1.Oktober startet die neue Saison und bringt die neue Karte ins Spiel.

Die dritte Saison Apex Legends mit Crypto ist jetzt offiziell.