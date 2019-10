Der Patch für Season 3 von Apex Legends erweist sich für Dataminer als eine wahre Fundgrube. That1MiningGuy behauptet auf Twitter, Informationen zu einem kommenden Halloween-Event gefunden zu haben. Das wird eine Abwandlung des beliebten Solo-Events aus Season 2.

Einem Text in den Dateien von Apex Legends nach zu urteilen, werdet ihr zu Halloween im »Fight or Fright«-Event den Shadow-Squad-Modus spielen können. Der spielt nicht auf der neuen Karte World's Edge, sondern erneut in King's Canyon, allerdings bei Nacht. Hier veranstaltet ein mysteriöser Charakter namens Revenant eine neue Art der Apex-Spiele.

loading screen for the KC night mode or something else? pic.twitter.com/nS7CmLu7T5 — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) October 1, 2019

Assymetrischer PvP kommt zu Halloween

So funktioniert der neue Solo-Modus: Zu Beginn einer Runde kämpfen alle Spieler für sich alleine. Doch wer stirbt muss sich kein neues Match suchen. Stattdessen werden besiegte Spieler Teil des Shadow Squads. Wenn nur noch 10 Legenden am Leben sind, verbünden diese sich gegen das Shadow Squad und müssen versuchen, die Königsschlucht zu verlassen.

One of the halloween modes. pic.twitter.com/KUZRNtIuWh — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) October 1, 2019

Passend zu Halloween könnt ihr euch während des Events einige thematisch passende Belohnungen verdienen. Auch die fand That1MiningGuy bereits. So gibt es legendäre Skins für Caustic, Bangalore und Bloodhound. Weiter existieren Hinweise auf neue Skins für Crypto, Gibraltar, Wraith und Wattson.

Neue Sammlung für Lifelines Heirloom: Das Halloween-Event wird erneut ein Sammelevent wie bereits die sehr umstrittene Iron-Crown-Challenge. Im neuen Event ist der große Preis das besonders seltene Heirloom von Lifeline. Respawn scheint auf die damalige Kritik zu reagieren: That1MiningGuy zufolge sollt ihr zu Halloween jeden Tag ein Collection-Pack kostenlos beim Login bekommen. Auch müsst ihr Lifelines Heirloom nicht kaufen, sondern schaltet es direkt frei, sobald eure Sammlung vollständig ist.

Season 3 von Apex Legends startete am 1. Oktober. Seitdem kämpft ihr nicht mehr in King's Canyon, sondern auf der neuen Karte World's Edge. Zudem hat sich Crypto den Spielen angeschlossen und mischt mit seiner Drone das Gameplay etwas auf.