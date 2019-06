Erst gestern erschien zusammen mit dem Event »Legendäre Jagd« Update 1.2 für Apex Legends. Nachdem bereits anfänglich einige Probleme mit der Magazingröße mancher Waffen bekannt wurden, hat der Entwickler Respawn Entertainment nun eine ganze Liste mit Dingen veröffentlicht, mit denen seit der neuen Version etwas nicht stimmt. Darunter befindet sich ein fünfter Itemslot, über dessen Funktion die Fans aktuell spekulieren.

Das Team betont, dass die Angaben nicht vollständig sind und man bereits daran arbeitet die Fehlerursachen ausfindig zu machen und zu beheben. Man will die Spieler so gut wie möglich über die Entwicklung auf dem Laufenden halten. Manche Fehler benötigen allerdings etwas mehr Nachforschung.

Munition der Havoc und Devotion ist reduziert

Skydiving von einem Sprungturm wurde »generft«

Klone von Mirage erscheinen manchmal hinter dem Spieler und sterben zu früh

Keine Möglichkeit die Sprache der Voiceover zu ändern

Das Loot beim öffnen einer Deathbox wird in der falschen Reihenfolge angezeigt

Pingen mit dem »Ninja«-Controller-Preset im Inventar oder Deathboxen ist nicht möglich

Die Modelle der Legenden erscheinen am Ende eines Matches nicht in ihren Bannern

Anpassen der Spieleinstellungen

Soundprobleme mit Octanes Jump Pad

Skriptfehler

Probleme mit dem Controller / Keybindings

Genauigkeit wenn man während dem Zielen slided

Server Slowdowns / Zuteilung zu einem falschen Datenzentrum / Allgemeine Netzwerk Performance

Caustics Gas verletzt Spieler durch Wände hindurch

Caustic kann unendlich viele Gasfallen setzen

Fehlende Textur bei der Benutzung eines 2x Zielfernrohrs

Ein mysteriöser neuer Inventarslot

Spieler können Unsichtbar werden

Pathfinder zieht seine Waffe nicht mehr, wenn er den Greifhaken ohne Waffe verwendet

Eine neue Itemart kommt

Manchen Spielern ist aufgefallen, dass sie nicht nur die üblichen Slots für Helm, Rüstung, Knockdownschild und Rucksack haben, sondern noch einen zusätzlichen fünften. Der ist von besonderer Bedeutung, weil Respawn Entertainment angibt, dass die Spieler abwarten sollen um zu erfahren, was es damit auf sich hat.

Daraus lässt sich ableiten, dass es sich hierbei nicht um einen Fehler handelt, sondern der Slot durch ein Missgeschick einfach zu früh ins Spiel kam. Handfeste Informationen werden wir voraussichtlich in drei Tagen auf der EA Play erhalten. Dann will der Entwickler die zweite Staffel von Apex Legends vorstellen.

Spekulationen der Community

Die Spieler rätseln allerdings schon jetzt. Einige gehen davon aus, dass es sich um einen Slot für Nahkampfwaffen handeln könnte. Diese wurden bereits in den Patchnotes erwähnt, obwohl es sie nicht im Spiel gibt. Kritiker dieser Theorie weißen jedoch darauf hin, dass Respawn damit Wraiths Heirloom Item, ein Kunai, meinen könnte.

Die weiteren Theorien vermuten zusätzliche Ausrüstung wie Stiefel, Handschuhe oder Mods, die euch zum Beispiel schneller rennen und höher springen lassen. Auch Mobility-Items, die wieder einen Wallrun wie in Titanfall erlauben befinden sich unter den Spekulationen. Manche Nutzer gehen gar noch weiter und hoffen auf ein Item, mit dem ihr einen Titan herbeirufen könnt.

Komplett verschwunden ist das Wallrun-Feature aus Titanfall übrigens nicht. In Apex Legends ist es nur sehr viel schwerer anzuwenden und bei weitem kein Kernpfeiler des Gameplays. Wie ihr kurze Strecken an einer Wand zurücklegt und von diesen abspringt, haben wir in einem älteren Artikel erklärt.

