Die lange Wartezeit für Spieler von Apex Legends ist vorbei. Zusammen mit dem Event »Legendäre Jagd« erschien Update 1.2 für den Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment. Neben den neuen Herausforderungen und Skins des Events gibt es mit dem auch weitere Battlepass-Inhalte, kleinere Änderungen an der Map und eine Reihe von Bugfixes und Quality-of-Life-Änderungen.

Das ändert sich mit Version 1.2

Zwar lässt die große Mapanpassung der Königsschlucht nach wie vor noch auf sich warten, dafür gibt es bereits ein paar kleinere. Die betreffen vor allem das Loot, was ihr in der Spielwelt finden könnt.

Mapänderungen

»The Pit« hat jetzt doppelt so viel Loot wie zuvor.

Das Loot von Thunderdome wurde in diverse Lootbins verschoben. Es liegt also nicht mehr frei herum.

Repulsor hat neue Lootbehälter im Westen und auf den Dächern der großen Gebäude erhalten.

Die Grube in der kleinen Stadt innerhalb von »Shattered Forest« hat jetzt zusätzliche Items

Das bedeutet das für das Spiel: Es ist auffällig, dass Respawn Entertainment gerade das Loot in The Pit stark angehoben hat. Diese enge Grube gehört zu den am wenigsten besuchten Arealen. Und das obwohl es hier High Tier Loot gibt. Die Spieler starteten hier aber eher selten das Match, weil es meist zu wenig Items für ein ganzes Squad gibt. Mit dem Update könnte die Grube in Zukunft heiß umkämpft werden.

Ebenfalls neu: Ihr könnt jetzt Sprungtürme - die riesigen roten Ballons in der Spielwelt - per Ping markieren. Die Charaktere haben entsprechende Voice Lines erhalten, mit denen sie die Türme ausrufen.

Bei den weiteren Änderungen handelt es sich um kleinere Bugfixes sowie Quality-of-Life-Anpassungen.

Quality-of-Life

Die Verzögerung nach der Items beim öffnen einer Death Box angezeigt werden wurde verringert

Die Mini-Map-Ausrichtung im Schiff oder beim Skydiving wird jetzt korrekt angezeigt

Bessere Performance der Server bei der Benutzung von Gegenständen

Skydiving sollte sich jetzt besser anfühlen

Thermalgranaten richten nun Schaden an Türen an

Verbesserungen an der Squad-Zusammenfassung

Ziplines haben nun einen Cooldown von 0,5 Sekunden, nachdem ihr sie benutzt habt

Der Greifhaken von Pathfinder hat jetzt ein blaues Fadenkreuz, das erscheint, wenn ein Objekt in Reichweite der Fähigkeit ist.

Die Flugbahn der Ziplines zieht euch jetzt nach unten, statt nach oben. Dadurch sollte es einfacher sein darauf folgende Ziplines zu greifen.

Verbesserungen an den Farbschemas für Farbenblinde

Die Möglichkeit entfernt, die Spieleinstellungen in nicht vorgesehener Art und Weise im Client zu verändern. Damit will Respawn unfaire Einstellungen verhindern wie zum Beispiel das entfernen des Mündungsfeuers oder von Lichteffekten.

Eine Änderung an der Funktion »Waffe wegstecken« rückgängig gemacht. Wenn ihr den Button drückt, während ihr eure Nahkampfwaffe haltet, rüstet ihr nun nicht mehr die zuletzt ausgerüstete Primärwaffe aus.

Lokalisierte Voice-Over für die Legenden. Unter anderem gibt es jetzt eine deutsche Sprachausgabe.

Fehlerbehebungen

Einen Exploit entfernt, der »Bunny Hopping« während der Nutzung von Heilgegenständen erlaubte

Einen Exploit entfernt, durch den mehr als ein Spieler in einem Squad dieselbe Legende wählen konnte

Einen Fehler behoben, durch den ihr von eurem Squad während des Skydivings weggeschubst wurdet.

Fehler behoben, bei dem ihr die Privatsphäreoptionen eurer Party nicht mehr ändern konntet

Das zusätzliche Verwackeln des Fadenkreuzes mit dem G7 Scout wurde korrigiert

Einen Bug behoben, bei dem Mirage während der Nutzung seines Ultimates zu sichtbar war

Ein Problem mit der Nutzung von Gegenständen, während Caustic seinen Gaskanister ausgerüstet hatte, behoben

Fehler behoben, bei dem Schildzellen und Schildbatterien dauerhaft am Spieler hafteten

Bessere Framerate wenn »Sun Shadow Coverage« auf »Hoch« eingestellt ist

Problem behoben, bei dem die »Long Distance Kill«-Badge nicht die korrekte Distanz anzeigte

Problem mit schlechter Framerate während der Nutzung von Bloodhounds Ultimate behoben

Fehler behoben, bei dem Spieler von Türen erschlagen wurden, wenn sie auf ein Dach über der Tür kletterten

Einen Crash im Zusammenhang mit dem Model-Code behoben

Ein Problem behoben, bei dem Spieler sehr schnell kriechen konnten

Einige Fehler behoben, durch die die Spieler in der Levegeometrie hängenbleiben konnten

Fehler behoben, bei dem Octanes Schweif von seiner Stim-Fertigkeit nach dem Tod zurückbleibt

Fehler behoben, bei dem Nahkampfangriffe zu weit entfernt von ihrem Ziel aufhörten

Fehler behoben, bei dem ihr nach einem Match keine XP erhalten habt

Problem behoben, durch den die Audio- und Grafikeffekte beim Feuern einer Waffe ausbleiben

Diverse kleinere Bugfixes und Verbesserungen an der Performance und Stabilität

Nicht geplante Änderungen

Einigen Spielern sind bereits Änderungen aufgefallen, die nicht in den Patchnotes stehen. So wurden die Magazingrößen der Havoc und der Devotion angepasst. Das Magazin von ersterer fasst jetzt nur noch 24 Schuss und das von letzterer wurde auf 36 Schuss reduziert.

Fans der Waffen können allerdings aufatmen: Respawns Community Manager gab bereits an, dass diese Anpassung nicht geplant war. Man wird die Magazingrößen wieder auf ihre ursprünglichen Werte zurücksetzen.

Vorstellung Apex Legends Season 2

Das neue Update und das derzeit aktive Event sind nur die Vorbereitung für weitere Inhalte von Apex Legends. In vier Tagen startet EAs hauseigene EA-Play-Messe. Im Rahmen dieser will der Entwickler neue Informationen zur zweiten Staffel von Apex Legends bekannt geben.

Bisher hielt sich das Team noch mit Details zurück und nannte nur eine Reihe von Anpassungen am zweiten Battlepass. Zur Messe hingegen erwarten wir weitere Infos wie die zur geplanten Veränderung der Map King's Canyon. Auch Hinweise auf fliegende Kreaturen gibt es bereits.

In der Vergangenheit waren die Fans von den seltenen Inhaltsupdates für den Battle-Royale-Shooter enttäuscht und auch der erste Battlepass stieß wegen seiner »langweiligen Belohnungen« auf Kritik. Mit dem aktuellen Event nimmt sich das Team also bereits der Kritikpunkte an. Es ist dem Studio aber auch wichtig, dass man die eigenen Angestellten nicht überarbeitet und keine in der Industrie nur zu üblichen Crunch-Phasen hat.

