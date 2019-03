Fans von Apex Legends müssen nicht länger warten: EA und Respawn haben endlich den Start der Season 1 angekündigt. Die heißt Wild Frontier und beginnt laut der Twitter-Nachricht am 19. März um 18 Uhr deutscher Zeit. Wir fassen alle Details zusammen.

What others call dangerous, Legends call Tuesday. Season 1: Wild Frontier coming at 10:00AM Pacific tomorrow: https://t.co/2ppF4L1WfM pic.twitter.com/ee17eJsCBy