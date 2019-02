Im Gegensatz zu Titanfall 2 steht die Geschichte bei Apex Legends weniger im Mittelpunkt. Die Fans hält das allerdings nicht vom rätseln ab. Einem Reddit-Nutzer fiel auf, dass Wraith eine Piloten-Insignie auf ihrer Brust trägt. Das sorgt nun für allerlei Spekulationen zur Lore des Spiels.

Da Apex Legends etwas bekannter ist als Titanfall selbst, wissen viele Spieler womöglich nicht allzuviel über das dazugehörige Universum. Deshalb ganz von vorne: Die Piloten nehmen in Titanfall eine zentrale Rolle ein. Sie sind die Elite-Soldaten des Universums, die als einzige dazu in der Lage sind, die Titanen genannten riesigen Kampfroboter zu steuern.

Neben besonderen Fähigkeiten haben diese auch eine spezielle Ausrüstung, mit der sie rasend schnell unterwegs sind und an Wänden lang rennen können. Damit die normalen Soldaten sie erkennen, tragen sie eine spezielle Insignie auf ihrer Uniform.

Phase-Shifter: Die Elite der Elite

Dass Wraith eine Piloteninsignie trägt zeigt ziemlich eindeutig, dass sie in ihrer Vergangenheit ein Pilot gewesen sein muss. Nun gibt es auch unter Piloten eine besondere Gattung: »Phase Shifter«. Der Name deutet es schon an: Die haben ähnliche Fähigkeiten wie Wraith.

Die können nämlich zwischen den Dimensionen hin und herspringen. Das hat jedoch sehr negative Auswirkungen auf Menschen, weshalb normalerweise nur Simulacrums - Roboter in die das Bewusstsein von schwer verwundeten oder verstorbenen Piloten hochgeladen wurde - diese Technologie einsetzen.

Wraith: Ein fehlgeschlagenes Experiment

Durch ihren legendären »Quarantine 722«-Skin vermuten die Fans nun, dass Wraith ein fehlgeschlagenes Experiment ist, an der die Phase-Shift-Technologie getestet wurde. Das Ergebnis sollen neben ihren Fähigkeiten selbst auch die Stimmen sein, die sie in ihrem Kopf hört. Einer Theorie zufolge stammen diese von ihren Versionen aus anderen Zeitlinien - beziehungsweise Matches. Jedes mal wenn Wraith nun im Void ist, sieht sie ihre anderen Versionen und kann diese vor Gefahren warnen.

Soweit unterstützt das auch die offizielle Hintergrundgeschichte, der zufolge Wraith mehr über die Experimente herausfinden will und an den Apex-Spielen teilnimmt, da die alten Labore unter dem Spielfeld begraben sein sollen. Ihre weiteren Skins mit Glatze sollen zudem die Zeit repräsentieren, als sie entkommen ist und versuchte sich vor ihren Verfolgern zu verstecken.

