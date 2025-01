Apple TV Plus im Januar 2025: Nach 3 Jahren Pause kommt endlich die Fortsetzung einer sensationellen Thriller-Serie

Knapp drei Jahre sind seit der ersten Staffel von Severance vergangen. Doch jetzt geht es weiter! Bildquelle: Apple TV

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Apple TV Plus. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst im Januar 2025 auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Was der letzte Monat für euch bereitgehalten hat, könnt ihr in der vergangenen Übersicht nachlesen.

Highlight: Severance - Staffel 2

2:49 Severance: Apple enthüllt den ersten Trailer zu Staffel 2 der ausgezeichneten Sci-Fi-Mystery-Serie

Genre : Thriller/Drama

: Thriller/Drama Creator : Dan Erickson

: Dan Erickson Cast : Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower

: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower Serienstart : 2022

: 2022 Staffeln : 2

: 2 Auf Apple TV Plus ab: 17. Januar 2025

Die Handlung dreht sich um Mark Scout (Adam Scott), der bei der Firma Lumon Industries arbeitet und an dem neuartigen Severance-Programm teilnimmt. Das sorgt durch einen chirurgischen Eingriff dafür, dass sich die Teilnehmer auf der Arbeit nicht an ihr Privatleben erinnern können und umgekehrt. Dadurch soll der arbeitsbedingte Ballast auf der Arbeit gelassen und eine bessere Work-Life-Balance geschaffen werden.

Zunächst läuft alles super. Doch nachdem Mark außerhalb der Arbeit seinen ehemaligen und auf mysteriöse Art und Weise gekündigten Ex-Kollegen Petey trifft, beginnt er das Experiment zu hinterfragen.

In Staffel 2 müssen die erschreckenden Erkenntnisse der ersten Season verarbeitet werden. Gleichzeitig versucht sich Lumon, auf eine Rebellion vorzubereiten, ohne ihre eigenen Leute zu gefährden. Severance Staffel 2 umfasst neun Episoden und erscheint ab dem 17. Januar 2025 auf Apple TV Plus.

Alle weiteren neuen Inhalte im Januar 2025

Prime Finder – Staffel 1

Prime Finder verdeutlicht die Macht der Mathematik und zeigt, welche Gefahren von ihr ausgehen können. Bildquelle: Apple TV.

Genre : Thriller

: Thriller Veröffentlichung: 22. Januar 2025

Die Mischung aus Drama und Thriller begleitet den jungen Mathematiker Edward Brooks (Leo Woodall), der kurz davor steht, ein mathematisches Muster in Primzahlen zu entdecken. Dieser wissenschaftliche Durchbruch würde ihm Zugriff auf jeden erdenklichen Computer verschaffen. Jedoch bemerkt er, dass ein unbekannter Feind versucht, sein Vorhaben zu verhindern.

Schließlich trifft er auf die NSA-Agentin Taylah Sanders (Quintessa Swindell), die beauftragt wurde, ihn zu überwachen. Zusammen entdecken sie eine bedrohliche Verschwörung, die sich rund um Edward formiert hat.

Eule Eva - Staffel 2

Mit Eva Eule können auch die Kleinen Apple TV schauen. Bildquelle: Apple TV.

Genre : Animation/Kinder

: Animation/Kinder Veröffentlichung: 24. Januar 2025



Die Animationsserie dreht sich um die junge Eule Eva, die zusammen mit ihrer besten Freundin Lucy zahlreiche Abenteuer erlebt. Letztere werden anschließend in ihrem Tagebuch festgehalten.

Mythic Quest - Staffel 4

Mit an Bord ist der Schauspieler Danny Pudi, den viele von euch als Abed Nadir aus der Comedy-Serie Community kennen dürften. Bildquelle: Apple TV.

Genre : Komödie

: Komödie Veröffentlichung: 29. Januar 2025

Das fiktive Spiel Mythic Quest ist das größte MMORPG aller Zeiten. Doch hinter dem erfolgreichen Titel steht der unangenehme Creative Director Ian Grimm (Rob McElhenney), der sich selbst als Herrscher des Unternehmens betrachtet und die Angestellten abfällig behandelt.

Nachdem die gequälte Arbeiterin Poppy (Charlotte Nicado) allerdings ein neues Jobangebot erhält, entsteht ein Machtkampf im Büro, der Mythic Quest in eine schwierige Lage befördert.

Ihr wollt auch wissen, was bei den anderen Streaming-Anbietern läuft? Kein Problem! Schaut einfach in der Box oben vorbei. Bei Netflix könnt ihr euch zum Beispiel auf die zweite Staffel der gefeierten Animationsserie Castlevania: Nocturne freuen. Disney Plus liefert euch hingegen das Serienfinale der einzigartigen Mockumentary What We Do In The Shadows.