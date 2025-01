Netflix und Co. prügeln sich um neuen Resident-Evil-Film, denn der Regisseur davon ist ein Meister des Horrors

Fans lieben oder hassen sie: Die Resident-Evil-Filme mit Milla Jovovich. Jetzt befindet sich ein neues Horror-Projekt basierend auf der legendären Spielereihe in Arbeit, um das sich Studios sogar prügeln. Bildquelle: Sony Studios

Resident Evil kann auf eine ganze Palette großer Kinofilme zurückblicken, doch deren Qualität war eher … durchwachsen. Trotzdem haben vor allem die Streifen von Paul W.S. Anderson einen ordentlichen Batzen Geld in die Kassen gespült, weswegen es niemanden verwundern sollte, dass schon wieder an einem neuen Resi-Film gearbeitet wird.

Studios prügeln sich um den neuen Resi-Film

Dieses Projekt ist sogar heiß begehrt. Denn mit Zach Cregger als Regisseur und Drehbuchautor soll die Kino-Rückkehr von Resident Evil echten Horror bieten und sich vor den eigenen Videospiel-Wurzeln verbeugen . Für Fans klingt das wahrscheinlich nach Musik in den Ohren, haben die meisten Resi-Filme diese Faktoren bisher eher vernachlässigt.

Außerdem hat sich Zach Cregger zum Beispiel mit Barbarian von 2022 als echter Horror-Spezialist bewiesen: Der Film kann sich gerade mit stolzen 92 Prozent bei Rotten Tomatoes rühmen.

2:25 Barbarian - offizieller Trailer zum Horror-Meisterwerk von Zach Creggers

Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter sorgt nun Creggers Resi-Projekt für einen bidding war mit Ellbogeneinsatz unter großen Filmstudios. Offenbar reißen sich unter anderem Netflix und Warner Bros. darum, Creggers Resident Evil produzieren zu dürfen – man verspricht sich also einiges davon.

Aktuell bleiben konkrete Details zu Zach Creggers Projekt extrem überschaubar. Infos zur Handlung, dem Cast und einem potenziellen Kinostart lassen zum Beispiel im Moment noch auf sich warten. Als Nächstes widmet sich der Barbarian-Regisseur ohnehin erst seinem nächsten Film Weapons, der Anfang 2026 erscheinen soll.

Was bisher sonst um Resi im Kino und bei Netflix passierte

Zuletzt startete 2021 Resident Evil: Welcome to Raccoon City von Johannes Roberts (47 Meters Down) in den Kinos. Dabei bemühte sich der Regisseur ebenfalls um mehr Treue zu den Wurzeln der Reihe, das finale Ergebnis ließ aber ebenfalls zu wünschen übrig.

2022 folgte dann eine TV-Serie bei Netflix, die aber gerade bei Fans und Zuschauern auf großen Widerstand stieß. Resident Evil (also die Serie) ging in eine völlig neue und eigene Richtung, mit der nur wenige wirklich glücklich waren, das Projekt wurde dann auch nicht um eine zweite Staffel verlängert.

2023 schlug wiederum ein neuer 3D-CGI-Film auf, der unter dem Titel Death Island ein paar der bekanntesten Franchise-Veteranen miteinander vereinte - unter anderem Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Claire Redfield und Rebecca Chambers.

Übrigens kehrt bereits 2025 ein altbekanntes und heißgeliebtes Zombie-Franchise zurück: 28 Years Later startet am 19. Juni in den Kinos, für das Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionär) und Alex Garland (Ex Machina, Civil War) endlich wieder gemeinsame Sache machen. Zuvor war das Duo lange zerstritten – warum genau, erfahrt ihr unter den Links oben.