Ist dieser Superhelden-Film noch zu retten? 200 Millionen Dollar-Sequel wird immer teurer

Bevor es mit dem neuen DCU komplett von vorne losgeht, soll am 21. Dezember 2023 (endlich) der zweite Aquaman-Film erscheinen. Bildquelle: Warner Bros.

Der erste Aquaman-Film war ein voller Erfolg: Jason Momoas Solo-Abenteuer konnte an den Kinokassen über eine Milliarde Dollar einspielen und erntete verhältnismäßig gute Kritiken. Die direkte Fortsetzung lässt aber nun schon eine ganze Weile auf sich warten und scheint unter keinem guten Stern zu stehen.

Aquaman 2 wird teurer und teurer

Aquaman and the Lost Kingdom wurde bereits von mehreren Verschiebungen geplagt, während furchtbare Testvorführungen nicht gerade optimistisch stimmen und mittlerweile schon zum dritten Mal(!) Nachdrehs anstehen - das geht aus einem neuen Bericht von TheHollywoodReporter hervor.

Das dürfte für Warner Bros. und DC mittlerweile richtig teuer zu stehen bekommen. Mit über 200 Millionen US-Dollar ist Aquaman 2 kein Schnäppchen, die dreifachen Nachdrehs sollen das Budget weiter massiv aufgeblasen haben.

DC kommt (noch) nicht auf die Beine

Die Reshoots dürfte Aquaman and the Lost Kingdom aber bitter nötig haben. Anfang des Jahres fielen laut den Berichten verschiedener Insider mehrere Vorführungen furchtbar aus und die Testzuschauer hätten kaum ein gutes Haar an der Fortsetzung von Regisseur James Wan gelassen (mehr dazu bei unseren Kollegen von Filmstarts).

Letztendlich hofft man darauf, dass die teuren Nachdrehs das Endergebnis noch gerade biegen, aber es bleibt fragwürdig, ob The Last Kingdom an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen kann.

DC wird mit Black Adam, Shazam 2 und The Flash gerade von einem Flop nach dem anderen geplant und auch die Prognosen für Blue Beetle sehen nicht gerade optimistisch aus - dem eigentlich fertig gedrehten Batgirl-Film wurde gleich komplett der Stecker gezogen.

Den Trailer zum ersten Aquaman könnt ihr übrigens hier nochmal Revue passieren lassen:

2:18 Aquaman - Finaler Trailer zum DC-Film mit Jason Momoa als Superheld

Von Aquaman zu Lobo?

Aquaman (oder zumindest die Version von Jason Momoa) wird im kommenden DCU unter James Gunn ohnehin keine Rolle mehr spielen. Gerüchten (via ComicBookMovie) zufolge könnte Momoa dafür dann in die Rolle des Anti-Helden Lobo schlüpfen - eine Rolle, auf die viele Fans des Schauspielers schon Jahre zuvor gepocht hatten.

Deswegen wurde jetzt wohl auch ein Cameo von Ben Affleck als Batman herausgeschnitten: Gunn möchte demnach vermeiden, dass ein Film-Universum versprochen wird, das sowieso nicht fortgeführt wird.

Der Kinostart von Aquaman and the Lost Kingdom ist aktuell für den 21. Dezember 2023 angesetzt. Womöglich verspätet sich der Kinostart wie schon bei Dune: Part Two aber ebenfalls auf 2024 - mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Aquaman and the Lost Kingdom? Freut ihr euch auf die Fortsetzung von Regisseur James Wan oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Würdet ihr euch darüber freuen, sollte Jason Momoa tatsächlich zum Anti-Helden Lobo für James Gunns neues DCU werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!