Ara: History Untold zeigt im Detail, wie es Civilization gefährlich werden will

Das hat Ara zumindest mit Civ gemeinsam: Es gibt historische Anführer. Hier seht ihr Copernicus.

Auch wenn es in den letzten Jahren viele andere Studios versucht haben, so wirklich konnte niemand Civilization bislang ersetzen. Wobei sich Firaxis aktuell zumindest gegen die immer wieder in Erscheinung tretenden Kontrahenten nicht wirklich wehrt. Immerhin wurde Civilization 7 bislang nicht enthüllt.

Jetzt versucht das Studio Oxide die Lücke zu füllen und auf der Xbox Developer Direct 2024 gab es ein neues Behind-the-Scenes-Video zu sehen, in dem das Studio auf viele Features von Ara: History Untold einging.

Das Spiel soll im Herbst 2024 erscheinen und scheint tatsächlich in vielen Belangen Civilization nachzueifern. Es gibt aber auch ein paar Besonderheiten, die wir in dieser Meldung beleuchten wollen.

7:35 Crafting auf globaler Ebene: Der Civ-Rivale Ara bringt Survival-Mechanik in eine größere Dimension

So unterscheidet sich Ara von Civ

Historische Globalstrategie wie wir es von Civ kennen wurde über eine lange Zeit von eben Civilization dominiert. Natürlich hat Civ stets versucht, sich auch selbst neu zu erfinden, doch von komplett neuen Konkurrenten sind natürlich noch einige ganz eigene Innovationen zu erwarten. Ara bietet einige davon:

Die lebendige Welt

Ein vor allem optischer Unterschied zu Civilization ist die sogenannte, lebendige Welt. Die zu bespielende Erde sieht nicht nur realistischer aus, es tummelt sich auch viel mehr Leben darauf. Tiere wandern umher, Menschen spazieren über die Straßen. Außerdem ist die Welt nicht in Sechsecke unterteilt, sondern in dynamisch formbare Regionen.

Keine Siegbedingungen

Ara verzichtet vollständige auf klassische Siegbedingungen wie in Civ und setzt stattdessen auf ein Prestigesystem, in dem eure Punktzahl letztlich euren Rang in der Welt bestimmt. Allerdings lassen sich die meisten Punkte dann verdienen, wenn ihr einen gewissen Fokus setzt. Beispielsweise könnte eine Reihe an sogenannten Triumphen (in Civ wären das Weltwunder) haufenweise Punkte bescheren.

Crafting

Auch wenn Waren und Ressourcen in 4X-Strategiespielen stets eine wichtige Rolle spielen, wird deren Verwaltung meistens eher oberflächlich gehalten. In Ara könnt ihr tiefer in die Materie einsteigen und an Produktionsstätten festlegen, welche Waren und welches Equipment für Soldaten ihr gerade benötigt. Die Waren können durch das Hinzufügen unterschiedlicher Bestandteil zudem in ihrer Wirkung angepasst werden.

Simultane Züge

Eine der spannendsten Änderungen betrifft die Abfolge von Zügen. In Ara könnt ihr nicht immer direkt auf den Zug eines anderen Herrschers reagieren, da ihr nicht nacheinander dran seid. Stattdessen werden alle Züge gleichzeitig ausgeführt, sobald eine Runde endet. Es bleibt also immer ein Rest an Unsicherheit, ob euer Zug den gewünschten Effekt bringt.

Ob Ara mit all diesen Änderungen dann auch wirklich erfolgreich wird, zeigt sich spätestens im Herbst, wenn das Spiel erscheint. Es gab in den letzten Jahren aber auch schon viele weitere Konkurrenten wie etwa Humankind oder Old World - beides machte bestimmte Dinge besser als Civ, aber hatte jeweils auch Schwächen. Habt ihr Wünsche, was ihr von einem Spiel in diesem Genre erwartet?