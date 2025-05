Neuer Shooter Arc Raiders geht gerade durch die Decke: Das steckt hinter dem Hype

In Arc Raiders beherrschen gewaltige Maschinen die Erdoberfläche und die Menschheit lebt im Untergrund.

Arc Raiders ist in den letzten Tagen ein großes Thema unter Shooter-Experten und Fans. Wer bei diesem Titel erst einmal an Indiana Jones denkt, liegt allerdings daneben. Wir stellen euch den Multiplayer-Shooter kurz vor und erklären, warum er gerade für Begeisterung sorgt.

Was ist Arc Raiders?

Arc Raiders zählt sich zum Genre der PvPvE- und Extraction-Shooter: Im Kern geht es also darum, in jeder Runde die offene Welt zu erkunden und mit wertvoller Beute wieder zu entkommen. Dabei stehen euch allerdings feindlich gesinnte Roboter und auch andere Spieler im Weg, die euch eure Schätze wieder abluchsen wollen. Zwischen den Runden verkauft ihr eure Beute, baut eure Basis aus und bastelt neue Waffen.

Der Shooter spielt in einer düsteren Zukunft: Riesige Maschinen haben die Erdoberfläche überrannt und machen Jagd auf alle Menschen, die sich dorthin wagen. Die Menschheit lebt deshalb im Untergrund und nur wenige Mutige wie ihr wagen sich überhaupt nach oben. Entwickelt wird Arc Raiders von den Embark Studios, die zuvor schon den Multiplayer-Shooter The Finals veröffentlicht haben.

18:35 Ein ganzes Match in Arc Raiders: Wir looten, finden Freunde und trotzdem gibt‘s kein Happy End

Autoplay

Was macht Arc Raiders besonders?

So weit, so gewöhnlich: Doch wie will sich Arc Raiders überhaupt in der weiten Welt der Extraction-Shooter gegen die Konkurrenz behaupten? Wie auch unser Shooterexperte Phil festgestellt hat, hebt sich das Spiel durchaus von anderen Genrevertretern positiv ab und hat einige Besonderheiten:

Die KI-Gegner: In Arc Raiders sind nicht nur andere Menschen, sondern auch die Computergegner tödlich. Jede Roboterart verlangt nach anderen Taktiken und selbst die kleinsten Gegner können euch in der Masse überrennen. Ihr müsst taktisch vorgehen und auch Risiken auf euch nehmen.

In Arc Raiders sind nicht nur andere Menschen, sondern auch die Computergegner tödlich. Jede Roboterart verlangt nach anderen Taktiken und selbst die kleinsten Gegner können euch in der Masse überrennen. Ihr müsst taktisch vorgehen und auch Risiken auf euch nehmen. Der Fortschritt: Während ihr in anderen Extraction-Shootern beim Tod oft eure gesamte Ausrüstung und damit euren Fortschritt verliert, lässt euch Arc Raiders zwischen den Missionen Skillpunkte für neue Fähigkeiten ausgeben. Außerdem verbessern wir mit Materialien auch Crafting-Stationen und können dauerhaft bessere Ausrüstung bauen. Für allzu viel Frust sorgt ein Tod daher nicht.

Während ihr in anderen Extraction-Shootern beim Tod oft eure gesamte Ausrüstung und damit euren Fortschritt verliert, lässt euch Arc Raiders zwischen den Missionen Skillpunkte für neue Fähigkeiten ausgeben. Außerdem verbessern wir mit Materialien auch Crafting-Stationen und können dauerhaft bessere Ausrüstung bauen. Für allzu viel Frust sorgt ein Tod daher nicht. Sounddesign: Ähnlich wie in Hunt: Showdown ist es wichtig, auf Geräusche zu achten. Wer unvorsichtig ist, schreckt etwa Vögel auf und liefert so einen Hinweis auf seine Position. Auch das Aufbrechen von Türen oder Behältnissen auf der Suche nach Beute verursacht Lärm, der Gegner anlocken kann.

Ähnlich wie in Hunt: Showdown ist es wichtig, auf Geräusche zu achten. Wer unvorsichtig ist, schreckt etwa Vögel auf und liefert so einen Hinweis auf seine Position. Auch das Aufbrechen von Türen oder Behältnissen auf der Suche nach Beute verursacht Lärm, der Gegner anlocken kann. Spielerinteraktionen: Zwar können Begegnungen mit anderen Spielerinnen und Spielern jederzeit in Gewalt ausarten, es kann in Arc Raiders aber auch anders laufen. Die starken PvE-Gegner machen eine Zusammenarbeit manchmal sinnvoll. Und selbst wenn ihr einen Gegner niederstreckt, könnt ihr ihm anschließend aufhelfen und doch zusammenarbeiten.

Wollt ihr noch mehr über Arc Raiders lesen, dann werft am besten einen Blick in Phils Preview. Er durfte den Shooter schon selbst spielen und ist positiv davon überrascht. Ob Arc Raiders wirklich der erhoffte Hit wird und dem strauchelnden Shooter-Genre wieder auf die Beine helfen kann, muss sich natürlich erst noch zeigen. Erscheinen soll das Spiel noch 2025, ein genaues Releasedatum gibt es aber noch nicht.